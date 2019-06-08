Росія: затриманого «за наркотики» журналіста взяли під домашній арешт

Суд у столиці Росії Москви обрав журналістові інтернет-видання «Медуза» Іванові Голунову, затриманому у справі щодо наркотиків, обрав як запобіжний захід домашній арешт на термін до 7 серпня. Суд також заборонив журналістові користуватися засобами зв’язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Прокурор просив суд узяти Голунова під арешт на два місяці.

На засіданні суду Голунов вкотре заявив, що ніколи не мав справи з наркотиками. За його словами, він дізнався, що його справа стосується наркотиків, тільки після затримання.

Журналіст вважає, що його переслідують через його журналістські розслідування в галузі поховальної індустрії в Москві.

Його затримали за обвинуваченням у «замаху на збут наркотиків у великому розмірі». Стаття Кримінального кодексу Росії про це передбачає в разі визнання винним від 10 до 20 років позбавлення волі.

За повідомленнями, в постанові про притягнення Голунова як обвинуваченого стверджується, що він купив пакунки з мефедроном і кокаїном із метою перепродажу.

Голунов також заявляв, що його при затриманні побили. Раніше 8 червня лікарі «швидкої допомоги», яких, за словами адвоката журналіста, спершу не пропускали до Голунова, діагностували в нього, зокрема, перелам ребер і струс мозку, а також зафіксували гематоми й садна. Після цього поліція вирішила відправити його на обстеження до лікарні – де заявили, що ніяких серйозних травм у нього не знайшли, і повернули його до суду.

Івана Голунова затримали 6 червня в центрі Москви. Він наполягає, що «знайдені» в нього наркотичні речовини йому підкинули.

На його захист виступили інші журналісти, громадянські активісти і правозахисники. У низці міст Росії і за кордоном відбулися пікети й інші акції з вимогою звільнити Голунова.

Журналіст відомий низкою розслідувань про корупційні дії влади Москви.