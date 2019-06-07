Росія: у Москві затримують учасників пікетів на підтримку журналіста «Медузи»

У столиці Росії Москві почали затримувати учасників одиночних пікетів на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова, затриманого в справі про підготовку до збуту наркотиків.

Серед затриманих – журналісти «Нової газети» Павло Канигін та Вікторія Івлева, письменник Віктор Шендерович, колишній заступник головного редактора «Медузи», медіадиректор сайту Sport.ru Олександр Поливанов.

Пікети відбуваються біля будівлі московського управління Міністерства внутрішніх справ Росії.

Голунова затримали вдень 6 червня. Після цього у нього нібито вилучили із рюкзака пакет із невідомою речовиною. Ще один пакет та ваги знайшли під час обшуку у його квартирі. Слідство стверджує, що в рюкзаку в Голунова було 3,56 грама мефедрона.

Журналіст заперечує звинувачення і заявляє, що правоохоронці побили його після затримання.

Серед останніх журналістських розслідувань Голунова – матеріали про те, як мікрофінансові організації забирають житло в боржників, тексти про статки сім’ї віце-мера Москви Петра Бірюкова та переділ ринку похоронних послуг.