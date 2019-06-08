Путін програв затриманому журналістові «Медузи» за кількістю пошукових запитів у російському сегменті інтернету

Президент Росії Володимир Путін цікавив користувачів російського сегменту інтернету менше, ніж затриманий журналіст «Медузи» Іван Голунов у пошукових запитах Google. На це звернуло увагу видання «Открытые медиа».

У п'ятницю Путін виступав на найважливішому для російських чиновників Петербурзькому міжнародному економічному форумі, а поліція повідомила про затримання Голунова за підозрою в розповсюдженні наркотиків.

Інформацією про журналіста через Google цікавилися понад 20 тисяч осіб. Російський президент цікавив набагато меншу кількість людей.

«Можна без перебільшення сказати, що затримання Голунова зіпсувало Володимиру Путіну і [голові Китаю] Сі Цзіньпіну головний день форуму», – пише видання The Bell.

Іван Голунов – автор резонансних текстів про закупівлі в московському уряді, похоронному і сміттєвому бізнесі. Завдяки його розслідуванням стали відомі плани мерії Москви вивозити сміття в регіони Росії, його публікації дозволили скасувати тендери на держзакупівлі на мільярди російських рублів.

Петиція на підтримку журналіста зібрала понад 10 тисяч підписів, близько чотирьох тисяч осіб залишили свої підписи під аналогічним відкритим листом журналістів, на підтримку Голунова висловилися відомі особи, пікети пройшли в містах Росії, Вашингтоні та Лондоні, і тривають біля будівлі ГУВС Москви.