Три провідні ділові газети Росії вийшли з однаковою першою шпальтою: «Я/Ми Іван Голунов»

Три провідні ділові газети Росії, «Ведомости», «Коммерсант» і РБК, в понеділок, 10 червня, вийшли з однаковою першою шпальтою на підтримку журналіста-розслідувача видання «Медуза» Івана Голунова. На обкладинках написано «Я/Ми Іван Голунов».

Це гасло – аналогія французького Je suis Charlie («Я – Шарлі»), яке використовували люди по всьому світу як символ засудження вбивства у 2015 році 12 співробітників редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

Іван Голунов – автор резонансних текстів про закупівлі в московському уряді, похоронному і сміттєвому бізнесі. Завдяки його розслідуванням стали відомі плани мерії Москви вивозити сміття в регіони Росії, його публікації дозволили скасувати тендери на держзакупівлі на мільярди російських рублів.

6 червня Голунова затримали в Москві за звинуваченням у «замаху на збут наркотиків у великому розмірі». Стаття Кримінального кодексу Росії про це передбачає в разі визнання винним від 10 до 20 років позбавлення волі.

8 червня на тлі протестів журналістів та інших активних громадян суд у столиці Росії Москви обрав журналістові інтернет-видання «Медуза» Іванові Голунову як запобіжний захід домашній арешт на термін до 7 серпня. Суд також заборонив журналістові користуватися засобами зв’язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Прокурор просив суд узяти Голунова під арешт на два місяці.

На засіданні суду Голунов вкотре заявив, що ніколи не мав справи з наркотиками. За його словами, він дізнався, що його справа стосується наркотиків, тільки після затримання.

Журналіст вважає, що його переслідують через його журналістські розслідування.