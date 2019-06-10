Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Червень 2019, Київ 08:22
Новини | Міжнародні

Три провідні ділові газети Росії вийшли з однаковою першою шпальтою: «Я/Ми Іван Голунов»

Однкакові перші шпальти трьох ділових видань Росії

Дивитись коментарі

Три провідні ділові газети Росії, «Ведомости», «Коммерсант» і РБК, в понеділок, 10 червня, вийшли з однаковою першою шпальтою на підтримку журналіста-розслідувача видання «Медуза» Івана Голунова. На обкладинках написано «Я/Ми Іван Голунов».

Це гасло – аналогія французького Je suis Charlie («Я – Шарлі»), яке використовували люди по всьому світу як символ засудження вбивства у 2015 році 12 співробітників редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

Іван Голунов – автор резонансних текстів про закупівлі в московському уряді, похоронному і сміттєвому бізнесі. Завдяки його розслідуванням стали відомі плани мерії Москви вивозити сміття в регіони Росії, його публікації дозволили скасувати тендери на держзакупівлі на мільярди російських рублів.

6 червня Голунова затримали в Москві за звинуваченням у «замаху на збут наркотиків у великому розмірі». Стаття Кримінального кодексу Росії про це передбачає в разі визнання винним від 10 до 20 років позбавлення волі.

8 червня на тлі протестів журналістів та інших активних громадян суд у столиці Росії Москви обрав журналістові інтернет-видання «Медуза» Іванові Голунову як запобіжний захід домашній арешт на термін до 7 серпня. Суд також заборонив журналістові користуватися засобами зв’язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Прокурор просив суд узяти Голунова під арешт на два місяці.

/**/ /**/ /**/ Пікет на підтримку затриманого журналіста Івана Голунова. Москва, 8 червня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Путін програв затриманому журналістові «Медузи» за кількістю пошукових запитів у російському сегменті інтернету

На засіданні суду Голунов вкотре заявив, що ніколи не мав справи з наркотиками. За його словами, він дізнався, що його справа стосується наркотиків, тільки після затримання.

Журналіст вважає, що його переслідують через його журналістські розслідування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG