У партії «Голос» Вакарчука ще не вирішили, чи відкликати родича депутата Загорія з виборів

У партії «Голос» Святослава Вакарчука триває перевірка інформації щодо одного з мажоритарників партії у Львівській області Дмитра Огньова, підприємця та засновника фермерського господарства «Меринос-Захід», який балотується до Верховної Ради за 212 виборчим округом. Перевірка почалась після оприлюднення журналістами інформації про його родинні зв’язки з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та фігурантом численних журналістських розслідувань. ​Про це Радіо Свобода повідомив лідер партії Святослав Вакарчук.

«​Зараз, щоб ви розуміли, таких історій у нас десятки. І, власне, задача в тому, щоб партія «​Голос»​ і номінаційний комітет дуже чітко розібрався: де правда, де передвиборчий тиск, а де маніпуляції. А обіцяю, що по всіх цих питаннях у нас буде рішення»​, – відповів політик у відповідь на питання журналіста Радіо Свобода про ситуацію з Огньовим.

Вакарчук також додав, що рішення щодо зняття депутатів з виборів ухвалюють номінаціним комітетом партії, й не ухвалюються ним одноосібно.

​Раніше журналісти програми «Схеми» та Громадського радіо оприлюднили інформацію про те, що Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту «Громада на мільйон» зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Наталія Огньова, згідно з даними державних реєстрів, разом з братом бере участь у сімейному фармацевтичному бізнесі родини Загорій – є співвласником контрольного пакету акцій підприємства «Дарниця» та входить до наглядової ради компанії.

Гліб Загорій – народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка та один із співвласників фармацевтичної компанії «Дарниця», лідера в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Загорій неодноразово фігурував у розслідуваннях журналістів та антикорупційних активістів «Центру протидії корупції» щодо фармацевтичного бізнесу. Пацієнтські організації називали депутата Загорія «архітектором монополізації вітчизняного фармринку», що призвело до подорожчання цін на ліки, та звинувачували у лобіюванні інтересів Дарниці в парламенті та уряді.

Зокрема, антикорупціонери викрили законодавчі спроби депутата Загрія завадити запровадженню в Україні системи закупівель ліків через міжнародні організації, що дозволили б уникнути розкрадання коштів на тендерах.

Минулого року керівництво телеканалу «ЗіК» звинувачувало Гліба Загорія та його дружину у спробі рейдерського захоплення телеканалу.

Депутат Загорій також відомий купівлею елітної нерухомості у колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка. 67-річна жінка, що працювала бухгалтером в компанії родині Луценків, не могла пояснити журналістам, звідки взяла кошти на придбання. Журналісти припускали, що насправді нерухомість була куплена за гроші родини генпрокурора через підставну особу.

Після оприлюднення інформації про родинні та ділові зв’язки Дмитра Огньова з родиною Загорій у партії «Голос» почали перевірку і пообіцяли, що вона «точно буде закінчена до виборів».