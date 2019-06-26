Обшук у Бірюкова проводить ДБР, на місці присутні депутати – «Європейська солідарність»

Партія «Європейська солідарність» уточнила, що обшук у помешканні кандидата від політсили, волонтера та громадського діяча Юрія Бірюкова проводить Державне бюро розслідувань, на місці перебувають народні депутати.

«Якщо зараз ДБР, не маючи жодних підстав підходить до людини, яка ніколи не була матеріально відповідальною, то завтра будь-яка правоохоронна структура в Україні прийде до вояка, який захищав Україну… Обшук триває зараз, відповідно він знаходиться з адвокатом, там перебувають народні депутати, процес триває, ми за ним відстежуємо», – заявив інший кандидат від «Європейської солідарності» Віталій Гайдукевич.

Партієць повторив раніше озвучену тезу політсили про політичний тиск.

Водночас у ДБР поки не коментували ситуацію. О 16-й годині відбудеться брифінг директора відомства Романа Труби щодо «проведення обшуків за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України, місцями розташування службових та офісних приміщень».

Про обшук у Юрія Бірюкова стало відомо сьогодні вранці.