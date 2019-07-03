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Виктор Пинчук и Ринат Ахметов согласились восстанавливать Донбасс, чтобы регион «ощутил преимущества жизни в составе Украины». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом. В то же время, Игорь Коломойский на открытое предложение Зеленского отшутился журналистам, что «может покрасить ларек».

Почему украинские олигархи «дали добро» Зеленскому на финансовую помощь Донбассу – и что могут попросить взамен? Стоит ли восстанавливать регион до окончания военных действий? И насколько вообще восстановление Донбасса – обязанность Украины, которая утверждает, что на нее напала соседняя страна?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экономический эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса и народный депутат Мустафа Найем.

– Президент Украины 20 июня на встрече с представителями бизнеса сказал: «Я недавно предлагал владельцам большого бизнеса: Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. С другими я еще не встретился. Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук обеспечит сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет опекаться проблемами, социальной помощью всех военнослужащих. С господином Ахметовым договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат – 200 скорых для городских и сельских больниц по всей Украине. Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает. За это я не предлагаю ни им, ни вам какие-то преференции, только честные, одинаковые для всех правила – никаких монополий».

Игорь Коломойский тоже отшутился Владимиру Зеленскому в интервью журналистам «Украинской правды»: «Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю, – имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона, – Могу покрасить ларёк, это ведь тоже малая архитектурная форма».

Сергей, почему украинские олигархи согласились на инвестирование подконтрольной правительству части Донбасса?

Сергей Фурса: Олигархи это не благодетели, это циничные люди, которые сделали свои капиталы в 1990-х, не делая всем приятное просто так. Наверняка, сейчас они хотят сделать приятное президенту. Они всегда так делают, когда приходит власть. Это затягивает и уже никто не говорит о деолигархизации, никто не говорит про общие правила.

Договоренности с олигархами – это негативный сигнал

На встрече с бизнесом от Зеленского прозвучало много позитивных вещей, например, рынок земли. Но был этот очень негативный месседж про какие-то договоренности с олигархами, как на примере того же Коломойского. Не надо, чтобы он вкладывал. Пусть вернет пять миллиардов долларов в бюджет, выведенные из Нацбанка. Договоренности с олигархами – это негативный сигнал.

Эти люди имеют миллиардные состояния и они, как и любой большой бизнес, имеют право и ответственность вкладывать в сферы, которые нужны. Тут вопрос: на каких условиях?

​Мустафа Найем: Я начал бы с другой стороны. Я мало понимаю, что значит восстанавливать Донбасс. Если речь о 200 скорых помощей, 20 квартир и покрашенный маф… Мы же не в игрушки играем. Эти люди имеют миллиардные состояния и они действительно, как и любой большой бизнес, имеют право и возможности, и ответственность вкладывать в сферы, которые нужны.

Тут вопрос: на каких условиях? Сейчас Виктор Пинчук отдаст 24 квартиры семьям морякам, но зачем тут Зеленский? Ахметов 200 скорых помощей, но для этого не нужен президент. Это благотворительные акции. Президент должен предложить план и стратегию, во что он предлагает вкладывать. Сейчас это не выглядит системно. А в рамках капиталов Рината Ахметова, Виктора Пинчука 200 скорых помощей и 20 квартир – это не деньги, за которые они бы держались. Тем более, если президент просит.

– А какие есть рычаги у Владимира Зеленского давить на того же Рината Ахметова, требуя у него денег?

Мустафа Найем: В этом государстве Ринат Ахметов живет с государством вместе дольше, чем Владимир Зеленский. И он знает все рычаги давления, которые могут возникнуть, потенциально существуют. Поэтому когда человек с огромным бизнесом, который сильно зависит от государства, получает просьбу дать 200 машин скорой помощи, я думаю, не было минуты дать или не дать. Но этот ли разговор мы строим системно по поводу очень больной темы в нашей стране.

– Секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью Соне Кошкиной, главреду издания «Левый берег», раскритиковал предложение Зеленского: «Неправильно было ожидать, что развивать ее будет бизнес. Никто не вкладывает деньги в условия, когда в любой момент линия фронта может передвинуться. Это чисто субсидированная история, но ее нужно делать, чтобы создавать контраст с оккупированными территориями. Затраты бюджета, но к ним нужно быть готовым». Видите смысл вкладывать такие большие суммы, более 300 миллиардов гривен, в подконтрольную часть Донбасса сейчас, когда не за кончены военные действия?

Есть зоны, в которых уже можно делать инфраструктурные проекты, но нельзя делать гражданские или образовательные проекты

​Мустафа Найем: Есть международная классификация – зонирование. Во всех конфликтах вся территория зонируется. Есть территория, которая очень близка к линии фронта. Там нет смысла восстанавливать инфраструктурные объекты, но можно восстанавливать трубопровод или газопровод, что людям здесь и сейчас нужно.

А есть зоны, в которых уже можно делать инфраструктурные проекты, но нельзя делать гражданские или образовательные проекты. Поэтому если такое зонирование было проведено, то это не проблема.

Я думаю, 300 миллиардов, о которых говорит президент и Данилюк, имеются, в том числе деньги доноров. Я не думаю, что Украина одна справиться с такой суммой. И на какой период?

– Не понятно, имеется в виду только подконтрольная часть Украине Донбасса или неподконтрольная. Мы впервые слышим такую цифру.

Мустафа Найем: Мы не можем оценить потери на неподконтрольной части. И мы говорили всегда, что если мы получаем контроль над территорией, то огромную часть этих затрат должна возместить Российская Федерация по решению международных судов.

Но в эту территорию нужно вкладывать деньги, она очень важна. И она перспективна в плане бизнеса и развития. Но говоря о сумме, нужно знать, о каких сроках мы говорим.

– Сергей, стоит ли уже сейчас озвучивать сумму, искать на нее инвесторов? Видели какие-то расценки восстановления Донбасса, поверят ли западные инвесторы?

Там конфликтная территория, никто туда не будет инвестировать. Это может на себя брать государство

​Сергей Фурса: Ну, какие инвесторы? Там конфликтная территория, никто туда не будет инвестировать. Это может на себя брать государство, которое отвечает за инфраструктуру.

Вы туда никакого вменяемого инвестора не затащите сейчас. Говорят норвежцы, немцы, они могут что-то делать по гуманитарным проектам. Но это тоже будет ограниченная сумма денег. Я не видел, как эти 300 миллиардов рассчитывались, почему 300 миллиардов и на какой срок.

Когда мы говорим про инвестиции, ключевое условие – верховенство права. И верховенство права создается, когда у вас нет особых условий для олигархов. Начинать создавать привлекательные инвестиционные территории с создания специальных условий для олигархов – в корне неверно.

– А где вы видите это создание специальных условий для олигархов?

Сергей Фурса: Любые договоренности с олигархами – это создание специальных условий для олигархов. Вы от них чего-то хотите, но они же тоже от вас что-то будут хотеть.

Бизнес должен инвестировать, когда видит прибыль. Есть гуманитарные проекты. Но это не должно пересекаться с политикой. Государство должно заниматься делами государства. А олигархи пусть платят налоги и тогда всем всего хватит.

– Мустафа, вам не показалось странным, что говоря о восстановлении Донбасса, Владимир Зеленский не упомянул Российскую Федерацию, которая должна нести ответственность за восстановление хотя бы оккупированной части Донбасс?

Мустафа Найем: Я тоже не видел документов, не видел цифр, не понимаю о чем речь. Это огромная сумма. И я надеюсь, мы хотя бы получим временной промежуток, за который это будет тратиться.

Касательно Российской Федерации, мы не можем о ней говорить, поскольку нет решения судов. Была массовая заявка в международные суды от гражданских лиц. Мы пока не можем как государство обратиться к судам, потому что мы не можем оценить потери. Это могут делать либо частные структуры, либо физические лица, которые потеряли что-то и обращаются в международные инстанции. И доказывают, что территория находится под контролем Российской Федерации. И они должны возмещать этот ущерб.

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