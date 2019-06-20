Зеленський розповів бізнесменам, скільки потрібно для відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Згідно з розрахунками експертів, на відновлення Донбасу необхідно понад 300 мільярдів гривень, вказав Зеленський. Про це він заявив під час форуму «Діалог бізнесу та влади» 20 червня у Києві.

«Це буде великий проект з реінтеграції. Але ми не чекатимемо завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати. На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, котрі вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у гідній, вільній та незалежній Україні», – підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що слід створити якісні умови у пунктах перетину лінії розмежування, відремонтувати старі дороги та побудувати нові, а також розвивати економіку й соціальну сферу.

Зеленський вказав, що кошти великого бізнесу вкладатимуться у медицину та у відновлення інфраструктури Донбасу. Йдеться про домовленості з Рінатом Ахметовим, у рамках яких уже закуплено 200 автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень. «Ігор Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу», – додав президент.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.