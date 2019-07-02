4 700 000 гривень зобов’язав львівський суд сплатити Росію українським переселенцям

4 мільйони 700 тисяч гривень: таку компенсацію має сплатити Росія родині переселенців із Луганщини за те, що 4 людей змушені були у 2014 році виїхати через військову агресію з рідного міста і власної квартири. Таким чином Личаківський районний суд Львова днями задовольнив позов переселенців.

Личаківський районний суд задовольнив позов родини Чайок зі Станиці Луганської. У судовому рішенні обґрунтовується, що сім’я з чотирьох осіб – 48-річна Оксана Чайка і троє її дітей, двоє з яких неповнолітні, вимушені були у вересні 2014 року виїхати з Луганщини, залишивши квартиру.

Я хочу справедливості

«Я – мама трьох дітей і втратила все: там була підприємцем, у нас була квартира, дача, машина. Ми приїхали у Львів із однією сумкою, документами і не могла кинути своїх 2 собак і кота. Я хочу справедливості, очікую, що Росія як агресор, хочу, щоб вона відповідала за свої жахливі дії. Не сумніваюсь. Я – оптиміст і очікую на матеріальне відшкодування», – сказала Радіо Свобода Оксана Чайка.

Спершу її родина домоглась через суд офіційного визнання, що вона покинула рідну Станицю Луганську саме через військову агресію Росії і втратила там майно. Розгляд справи розпочався у 2017 році і тривав майже 2 роки. А потім сім'я подала позов до Росії з вимогою сплатити матеріальну компенсацію, говорить правозахисник Олеся Сенюшкович, представник Оксани Чайки в суді.

1 мільйон 18 тисяч на одну особу за вимушене переселення

«10 червня 2019 року отримали повне рішення Личаківського суду Львова, який задовольнив позов і призначив компенсацію 4 мільйони 700 тисяч гривень. Тобто, 1 мільйон 18 тисяч на одну особу за вимушене переселення, а також плюс за відшкодування майна, у них була там квартира. Коли громадський рух «Сила права» подає позов, то надсилає повідомлення у посольство Росії, але там не реагують. Ми наклали арешт на кредит, який Україна винна Росії у сумі 3,5 мільярди доларів. Однак у Лондоні відбувається суд, який ще триватиме не рік. Лише опісля, як суд відбудеться, ми зможемо проводити відшкодування особам – а це переселенці, учасники бойових дій на Донбасі. Дуже сподіваємось на це», – каже Олеся Сенюшкович.

Дедалі більше переселенців звертається до правозахисників

У судовому рішенні мовиться, що «підставою звернення до суду із позовом є численні порушення Росією основоположних прав і свобод людини. Зокрема, порушений побут і налагоджене повноцінне життя. Збройною агресією Росії проти України та окупацією частини території Луганської області України порушені їхні права на життя, повагу до честі та гідності, свободу і особисту недоторканість, повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті і релігії».

Оксана Чайка сподівається, що настане день і вона таки отримає матеріальну компенсацію від Росії. Жінка разом із дітьми проживає близько 5 років в орендованій квартирі у Львові.

Гроші йдуть на оренду квартири, комунальні послуги, їжу

«Моя донька завершила навчання в університеті внутрішніх справ, син закінчив ліцей Героїв Крут і подає документи для вступу в Академію сухопутних військ, молодший син перейшов у 8-й клас. Дуже важко, гроші йдуть на оренду квартири, комунальні послуги, їжу. Я створила благодійний фонд, щоб допомагати адаптуватись переселенцям. У Станиці Луганській залишилась закрита квартира», – говорить Оксана Чайка.

Після задоволення позову Оксани Чайки до правозахисників, за їхніми словами, звертаються щотижня від 20 до 30 переселенців чи учасників бойових дій, які постраждали через військову агресію Росії на Донбасі. Вони готують позови у суд проти Росії. Невдовзі у Самборі Львівської області місцевий суд розгляне позови двох переселенців із Донбасу з вимогою до Росії сплатити матеріальну компенсацію.

Згідно з рішенням Верховного суду України від 14 березня 2018 року, переселенці мають право звертатись до суду щодо встановлення причини вимушеного переселення. А для цього їм потрібно у судовому порядку встановити факт вимушеного переселення, щоб позиватись проти Росії з вимогою компенсації. Як наголошують юристи, теоретично люди можуть подавати заяви не лише в український суд, але й звертатись до Європейського суду з прав людини. Однак, як реально домогтись від Росії виплати, юристи не мають єдиної думки.

Сьогодні у Станиці Луганській, що під українським контролем, розташовується пропускний пункт через лінію розмежування.