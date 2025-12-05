Повітряні сили: під час удару РФ уночі зафіксували влучання 57 ударних БпЛА

Російські військові в ніч проти 5 грудня атакували Україну 137 ударними безпілотниками, близько 90 з яких – «Шахеди», повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, зафіксували влучання 57 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.