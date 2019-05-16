5 хвилин на збори: на виставці-квесті відвідувачі спаковують життя у валізу

Музей історії Києва, на годиннику 5-а вечора. Всередині тихо, майже нікого немає. Йдучи коридором, бачу на столі брошури. Загадковий напис «Вмісти своє життя у валізу». Це виставка-квест, придумана громадською організацією «Інтерньюз-Україна». Радіо Донбас.Реалії спробувало пройти випробування.

Заходжу у приміщення, дівчина питає: «Ви знаєте, що треба робити? У вас буде 5 хвилин, аби зібрати речі у валізу. Можете ознайомитися з регламентом і скажете, коли будете готові».

Через декілька хвилин кажу, що готовий. «Нагадую, у вас буде 5 хвилин. Коли час закінчиться, ви почуєте характерний звук. Диван не піднімати, вікна не відкривати. Добре?» – пояснює дівчина.

За мить я вже у типовій кімнаті типової української сім’ї. Велика шафа, стіл, телевізор, фото, книжки.

Але час пішов, і зволікати немає коли. Переді мною довжелезний список того, що треба знайти, і купа розкиданих речей, а на фоні чутно звуки чобіт і гавкіт собаки.

Починаю пошуки з шафи. Відчиняю усі можливі шухлядки і все знайдене кладу у валізу: куртки, футболки, джинси, шкарпетки. Забираю зі столу ноутбук, зарядний пристрій і ключі.

Час невпинно йде, а я ніяк не можу знайти гроші. Натрапляю на папку з документами: свідоцтво про народження й майнові папери.

Минають останні секунди, валіза вже повна, але грошей, паспорта й ідентифікаційного коду ніде немає. Ретельно досліджую кожний міліметр, проте все марно – час сплив.

Мене відводять у сусідню кімнату і пропонують подивитися відео в окулярах віртуальної реальності. Виявилося, не просто подивитися, а зануритися в інший світ. «Переселитися у світ переселенців», – думаю я.

На моїх очах розгортається жахлива дійсність, коли люди повинні кидати свої домівки, кидати все і «прямувати наосліп». Стикатися з бюрократією й образами.

Останніми лунають словами: «Ми не переселенці. Як можна перемістити людей з усіма своїми проблемами та потребами? Ми виселенці».

Після перегляду мені пропонують написати на дошці посеред інших відповідей, що таке для мене дім. Дім – таке звичайне та коротке слово, але про яке так багато можна сказати. А що таке дім для вас?

На це запитання ви можете відповісти самотужки, попередньо ознайомившись із виставкою-квестом у музеї історії Києва до 27 травня. Окрім Києва, проект пройде у Львові (4–23 червня, «Палац мистецтв) і Одесі (11–31 липня, Impact Hub).

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)