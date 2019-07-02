Візит до Канади є тестом для Зеленського, він повинен переконати, що має план для України – Капітоненко

Гості програми «Ваша Свобода»: експерт-міжнародник Микола Капітоненко; кандидат у депутати від партії «Слуга народу» Анна Коваленко; дипломат Андрій Веселовський

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Канаді. Міністр закордонних справ Христя Фріланд, прем'єр-міністр Джастін Трюдо, спеціальний представник США Курт Волкер – це лише кілька політиків, з якими зустрічатиметься у Канаді Володимир Зеленський.

Олександр Лащенко: Пане Веселовський, ви ж були консультантом Володимира Зеленського, тоді ще кандидата у президенти під час виборчої кампанії... Він у Канаді. Що можна очікувати від цього візиту, на ваш погляд?

Андрій Веселовський: Я був одним із тих, хто консультував. (Особистого спілкування з Зеленським – ред.) не мав.

Якщо взяти ВВП Канади порівняно з ВВП інших країн світу, Канада допомагає найбільше

Для нього особисто (візит Зеленського до Канади – ред.) – це відкриття зовсім іншого світу і зовсім інших відносин між людьми. Це збагатить його як особу. Для України – це хороша можливість трошки поговорити з іншими учасниками, які будуть, а там 39 країн і багато міжнародних організацій, на тему, що робити зараз в Україні на цьому етапі в основному в економіці і реформуванні суспільних відносин.

Війна ведеться на території України Російською Федерацією. Жодна з країн світу у цю війну на нашому боці безпосередньо не втрутиться. Розраховувати ми повинні на своїх людей. Інше питання, що багато держав докладають зусилля, щоб нам допомогти у цьому. Якщо взяти ВВП Канади порівняно з ВВП інших країн світу, Канада допомагає найбільше. Американська допомога чутливіша у розмірах. Але і американська економіка в 10 разів...

На День вишиванки у канадському парламенті всі члени парламенту одягають українські вишиванки!

Головне – елемент присутності великої української діаспори, яка вже не діаспора, а це – канадські українці. Справу роблять десятки і сотні тисяч людей, які тим чи іншим способом передають відчуття важливості і потрібності України до канадського істеблішменту в цілому. На День вишиванки у канадському парламенті всі члени парламенту одягають українські вишиванки! Роль Канади як заспівувача, як країни, яка найкраще знає наші проблеми, тому може доступною мовою пояснити її решті. Сподіваємося, що вона це робитиме і в Європі, яка останнім часом чогось починає хитатися туди-сюди.

Нова команда і люди, поставлені в тих чи в інших місцях, не були і до цього часу ще не є фахівцями ні в міжнародних відносинах, ні в питаннях безпеки. Здебільшого були фахівцями «разговорного жанра». Вони почали вчитися. Але таким речам не навчаються за 20 хвилин.

– Пане Капітоненко, що і для самого Володимира Зеленського, як для відносно вже нового президента Україна, а, головне, для самої держави Україна означає цей візит?

Ситуація буде складною, якщо президенту в Канаді не вдасться переконати аудиторію в тому, що у нього є план

​Микола Капітоненко: Це означає тест. При чому тест, який він (Зеленський – ред.) складатиме у сприятливих умовах. Канада – це хороше місце, де можна говорити про проблеми і досягнення України, а також про бачення того, що робити з ситуацією як в самій Україні, так і навколо неї.

Ситуація буде складною, якщо президенту в Канаді не вдасться переконати аудиторію в тому, що у нього є план або кілька планів щодо багато чого. У нас залишаються ті ж самі проблеми, що були і 5 років тому. Всередині – боротьба з неефективністю держави, яка створює безліч негативних наслідків. Ззовні – вкрай несприятлива ситуація, коли маємо пряму агресію Росії і зміну світового порядку у той бік, в якому Україна матиме менше переваг, ніж розраховує.

На Заході шукають діалогу із Зеленським, а не розмовляють з Путіним про Україну

Треба поставити перед собою питання, як ми можемо найкорисніше скористатися таким добрим ставленням до нас канадців. Що обумовлено різними чинниками. Але серед них ефективність української зовнішньої політики займає не перші місця. Як зробити так, щоб оця країна, яка готова видавати нам аванси, незалежно від того, чи добре, чи погано поводимо себе в реформуванні країни і в інших питаннях, перетворити це на зовнішньополітичний ресурс? Бо просто сподіватися на те, що канадці чи хтось інший нас врятує – не дуже хороша політика.

Не було, немає і не буде (тенденції «вирішувати долю України без України» на Заході – ред.) На Заході розуміють, що у них немає ресурсів для цього. Тому вони шукають діалогу із Зеленським, можливостей вплинути на його позицію, а не розмовляють з Путіним про Україну.

– Пані Коваленко, Христя Фріланд – це був один із перших впливових західних євроатлантичних політиків, з якими Зеленський зустрічався ще на етапі передвиборчої кампанії у Києві... Як відбуваються зустрічі президента України? І військова допомога Канади Україні справді стає все вагомішою?

Сюди злетілося фактично півсвіту. Усім цікаво, що відбувається в Україні

​Анна Коваленко: Повним ходом відбуваються діалоги і взаємодія. Сюди злетілося фактично півсвіту. Усім цікаво, що відбувається в Україні, як і куди будемо далі рухатися у розвитку.

Коли говоримо про Канаду, розуміємо, що тут дуже сильна і потужна українська діаспора, українське лобі взагалі у західному світі. Ми знаємо, як канадські волонтери пліч-о-пліч стояли і стоять разом з нами у боротьбі з російською агресією. І підтримка канадського уряду теж з 2014 року досить потужна. Мова йде не тільки про сектор безпеки і оборони. Канадський уряд витратив 750 мільйонів канадських доларів. З них 400 мільйонів – це фактично допомога українській економіці. Мова йде про кредити з низькими ставками.

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Із 2014 року ми працюємо з Канадою дуже тісно у плані тренування для наших військових. Канадські військові вчаться тому досвіду, який українські військові здобувають у зоні АТО, зараз вже – ООС. Українські військові мають змогу більше і краще розуміти, як влаштовані натовські стандарти, як відбувається взаємодія, вчать мову. У нас взаємна цікава підготовка. Вона продовжена до 2022 року. Окрема група працює по військово-технічному співробітництву. І ми купуємо у Канади, і навіть Канада купує в України. І розробки подвійного призначення, і оборонні теж. Наші стосунки є досить таки довірливі і зрозумілі. Ми відчуваємо всебічну підтримку від Канади.