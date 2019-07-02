П’ять причин, чому Україна все більше приваблює іноземних інвесторів (світова преса)

Про те, чому Україна стрімко повернулася на радари іноземних інвесторів, пишуть у статті аналітичного центру Atlantic Council. Сайт Open Democracy публікує матеріал про те, наскільки далеко Україна вийшла вперед у ставленні до прав меншин. А видання The Washington Times публікує останні новини щодо ролі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера в Україні.

У статті американського аналітичного центру Atlantic Council наводять п’ять причин, чому іноземні інвестори почали краще придивлятися до України.

Україна стрімко повернулася на радари глобальних інвесторів протягом останнього року. По-перше, неабияку роль відіграли останні президентські вибори – чесні та прозорі, вважає автор статті Данило Білак, керівник Офісу залучення та підтримки інвестицій України UkraineInvest. Це дуже важливо, адже багато держав світу борються за створення функціональної демократії, а Україні це вдалося. Для інвесторів це стабільний, передбачуваний ринок.

Друга причина – це непохитна європейська інтеграція. Україна затвердила прихильність до європейського майбутнього й успішно переорієнтувала свою економіку від Росії до ЄС. Тепер половина експорту йде в ЄС і лише 7% до Росії.

По-трете, це високі навички робочої сили. В Україні випускається більше інженерів, ніж у будь-якій європейській державі. Тому, на думку автора, не дивно, що такі компанії, як Boeing, Siemens, Oracle, мають у цій державі свої дослідницькі центри.

Четверта причина – це інновації. Україна стала інноваційною державою, пише автор і наводить серед прикладів застосунок Ring, який дозволяє відповісти на домофон за допомогою мобільного чи компанію електронної торгівлі «Розетка».

П’ята – це якість життя. Складно змусити людей інвестувати у державу, якщо її робочій силі нема задля чого чекати вихідних. Львів і Київ стають «гарячими» напрямками для подорожей – людей приваблює чудова їжа, веселі бари, класична архітектура і дружні місцеві мешканці, мовиться у статті.

Тому «Український дім у Торонто», який відчинить свої двері у канадській столиці 3 липня після початку міжнародної Конференції з підтримки реформ в Україні, стане платформою для інвесторів, які мають побачити, що Україні дійсно є що запропонувати, переконаний автор.

Сайт Open Democracy, який висвітлює міжнародну правозахисну тематику, публікує статтю про те, наскільки далеко Україна вийшла вперед у ставленні до прав меншин. Мова йде про ЛГБТ-спільноти, правам яких сьогодні приділяють набагато більше значення, ніж у попередні роки.

23 червня в Києві пройшов ЛГБТ-марш, і хоча й президент України Володимир Зеленський не приєднався до події, до неї приєдналися тисячі інших людей із усіх верств населення. Багато з них демонстрували, що патріотизм та ЛГБТ – це цілком взаємно доповнювальні цінності. Ба більше, кілька культурних і політичних лідерів вперше висловили свою підтримку правам ЛГБТ-спільнот.

Все це ознака того, що права сексуальних меншин в Україні сягнули переламного моменту, вважає автор статті Метью Шааф, директор українського представництва міжнародної правозахисної організації Freedom Нouse.

На жаль, насильство проти ЛГБТ все ще існує, і проблема в тому, що воно здебільшого залишається безкарним, зауважує автор. У 2018 році, наприклад, нарахували щонайменше 93 випадки нападів на ЛГБТ. Майже 25 осіб, затриманих за напади на «марш рівності» у 2015 році за допомогою вибухівки, були випущені на волю без звинувачень. Правозахисна група «Наш світ» задокументувала десятки інших нападів протягом останніх кількох років, і майже всі залишилися безкарними.

Тим не менш, «тисячі людей, які приїхали брати участь у березні за рівноправність, особливо в порівнянні з нечисленною групою опонентів і дедалі більшою підтримкою політичних і культурних лідерів, ветеранів і багатьох інших, свідчать про те, що в Україні відбуваються значні зміни», наголошує автор.

Попереду Україну чекає ще довгий шлях, щоб почати приймати всіх такими, якими вони є. Але цьогорічний «марш рівності» показав, що рух за рівність набирає сили і що українська демократія стає більш інклюзивною й більш різноманітною, переконаний правозахисник. Він вважає, що «українці дедалі більше усвідомлюють, що гідність, за яку вони боролися на Майдані, та сама, за яку борються ЛГБТ-українці».

Американське видання The Washington Times публікує останні новини щодо ролі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера в Україні.

Байден-молодший дав відсіч погрозам адміністрації президента США Дональда Трампа розслідувати його ділові відносини в Україні в інтерв’ю, опублікованому в понеділок, мовиться у статті. Виданню New Yorker він розповів, що коли він уперше почув про потенційне таке розслідування, над його головою якраз пролітав гвинтокрил.

«Я сказав: «Сподіваюся, що вони зараз знімають нас. Я сподіваюся, що це прямий ефір для президента, щоб він міг бачити, наскільки я дбаю про його твіти», – цитує видання Гантера Байдена. Для нього вся ситуація навколо його діяльності в Україні – це геополітична хитрість, спрямована проти президентської кампанії його батька.

У травні Трамп заявив, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів має «на сто відсотків» розслідувати дії Байдена-молодшого в його фінансових операціях в Україні та Китаї.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані стверджує, що тодішній віцепрезидент США Байден втрутився у внутрішню політику Україні у 2016 році, щоб допомогти бізнесові свого сина Гантера, пише видання і додає з посиланням на агентство Bloomberg, що це спростував щонайменше один український високопосадовець.