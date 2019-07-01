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01 Липень 2019, Київ 14:09
Новини | Політика

Зеленський поїхав із візитом до Канади

Під час візиту президент України проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл

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Президент України Володимир Зеленський відбув до Канади, де перебуватиме з візитом із 1 до 3 липня, повідомляє офіс голови держави.

Президент братиме участь у міжнародній конференції із підтримки реформ в Україні, що проходитиме у найбільшому місті Канади, столиці провінції Онтаріо – Торонто.

Під час візиту президент України проведе зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту і представниками ділових кіл, йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Володимир Зеленський планує наступного тижня відвідати Торонто
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Також Володимир Зеленський зустрінеться з українською громадою Канади.

На конференцію в Торонто з’їдуться понад 300 учасників, зокрема міністри закордонних справ, голови міжнародних інституцій і громадські активісти.

За повідомленням офісу канадського прем’єра, Трюдо і Зеленський обговорять «реформи України на шляху до євроатлантичної інтеграції, безпекову ситуацію в регіоні, а також подальше поглиблення торговельних відносин».

Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив Радіо Свобода, що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.

Президент України Володимир Зеленський на посаді президента вже побував з офіційними візитами у Брюсселі, Парижі й Берліні.

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