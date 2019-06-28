Трюдо чекає на Зеленського в Канаді наступного тижня (світова преса)

Про візит президента України Володимира Зеленського до Канади на початку липня йдеться в статті Canada’s National Observer. Попри те, що Україна не є членом НАТО, скоро вона може відправити військових на місії НАТО в Іраку і Середземному морі, пишуть в американському виданні Newsweek. А в британському виданні The Guardian розповідають про деякі заяви російського президента Володимира Путіна під час саміту G20, який наразі проходить в Японії.

Президент України Володимир Зеленський з першого липня перебуватиме з офіційним візитом у Канаді, щоб взяти участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні. Про це йдеться в статті канадського видання Canada’s National Observer.

У Торонто Зеленського зустріне прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Конференція з підтримки реформ в Україні почнеться у вівторок і триватиме три дні. На подію з’їдуться ключові міжнародні друзі та партнери, які підтримують Україну, йдеться в матеріалі.

«Канада та Україна поділяють глибоку та історичну дружбу, побудовану на спільних цінностях та сильних зв’язках між людьми», – цитує видання Трюдо.

Бен Роусвелл, президент Канадської міжнародної ради сказав, що конференція підтвердить прихильність Заходу та Канади до України на тлі російської агресії. «Канада була справжнім стійким захисником демократії в Україні, частиною більш широкого підходу, який ми маємо до міжнародного порядку, щоб забезпечити, щоб країни, навіть якщо вони дуже близькі до Росії, змогли зберегти свій суверенітет і діяти як демократії, вільні від втручання ворожих іноземних держав, таких як Росія», – додав Роузвелл.

Автор нагадує, що Канада стала першою західною країною, яка визнала незалежність України після розпаду СРСР. Також починаючи з 2014 року вона надала Україні військову, юридичну, фінансову та політичну підтримку на суму в 785 мільйонів доларів США, мовиться в матеріалі.

Попри те, що Україна не є членом НАТО, скоро вона може відправити військових на місії НАТО в Іраку і Середземному морі, йдеться в американському виданні Newsweek.

Як повідомив днями заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, Україна завершила підготовку документів, які дадуть змогу приєднатися до цих місій НАТО.

«Конфлікт, який триває між Росією та Україною, ускладнив би вступ України до НАТО. Західний військовий альянс часто не хоче вітати нових членів, уже втягнутих в конфлікт, оскільки ключова стаття засновницького договору Альянсу гарантує колективну оборону», – пояснює автор.

Попри це у червні 2017 року Верховна Рада України ухвалила законодавство, яке визначає членство в НАТО як стратегічну мету зовнішньої та безпекової політики.

Це, щоправда, було за часи президентства Петра Порошенка. Новий президент України Володимир Зеленський ще перед тим, як переміг на виборах, пообіцяв провести референдум щодо членства в НАТО.

«Але за словами експертів, він теж, як вигладає, прихильний до трансатлантичного шляху України», – пише автор.

У британському виданні The Guardian розповідають про деякі заяви російського президента Володимира Путіна під час саміту G20 в Японії.

Путін прокоментував ліберальний світовий порядок, який утворився після Другої світової війни. Він зробив ці заяви в інтерв’ю американському виданню Financial Times напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G20.

Володимир Путін також заявив напередодні своєї зустрічі з Терезою Мей на саміті G20 в Японії, що відносини між Великою Британією і Росією не повинні страждати внаслідок минулорічного отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Щодо справи Скрипалів Путін заявив, що «вся ця метушня щодо шпигунів і контрсписок не варті міждержавних відносин. Ця шпигунська історія, як ми тут говоримо, не коштує 5 копійок», – йдеться у статті. «Я думаю, що Росія і Велика Британія зацікавлені в повному відновленні наших відносин – принаймні, я сподіваюся, що буде зроблено кілька попередніх кроків», – сказав президент Росії.

Щодо ліберальної ідеї, на його думку, «вона себе просто зжила остаточно». «Наші західні партнери зізналися, що деякі її елементи просто нереалістичні: мультикультуралізм там і так далі», – сказав Путін, пояснивши що засади лібералізму суперечать тому, чого прагнуть люди по всьому світу.

Серед тих, хто категорично не погодився з коментарем Путіна, був президент Європейської ради Дональд Туск. «Той, хто стверджує, що ліберальна демократія є застарілою, також стверджує, що свободи застарілі, верховенство права застаріле і права людини застарілі», – цитує Туска стаття.