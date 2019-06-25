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25 Червень 2019, Київ 19:17
Новини | Політика

Зеленський 1-3 липня перебуватиме у Канаді – офіс президента

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський із 1 до 3 липня перебуватиме з офіційним візитом у Канаді, інформує офіційне інтернет-представництво глави держави.

«У Торонто глава держави візьме участь у міжнародній Конференції з підтримки реформ в Україні. Також заплановані зустрічі президента України з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христею Фріланд, членами канадського парламенту та представниками ділових кіл. Крім того, Володимир Зеленський проведе зустріч з українською громадою Канади», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці травня надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив Радіо Свобода, що президента України Володимира Зеленського запросили до Канади 2 липня. Тоді Ващук казав, що Зеленського хочуть бачити на конференції з підтримки реформ в Україні.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Берлін, 18 червня 2019 року
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