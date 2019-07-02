Зеленський у Канаді заохочує підтримувати реформи в Україні й інвестиції

1–3 липня президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді. У вівторок увечері за київським часом він має виступити на Третій міжнародній конференції щодо реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) в Торонто. Її називають наймасштабнішим міжнародним форумом, присвяченим реформам в Україні, прогресові у боротьбі з корупцією в рамках програми реформ, започаткованої у 2014 році. Появу президента Зеленського на цій міжнародній конференції з питань реформ в Україні називають частиною зусиль, спрямованих на отримання міжнародної підтримки процесу реформ і шляху України до євроатлантичної інтеграції.

У триденній конференції, яку спільно організували уряди України та Канади, очікують понад півтисячі учасників із 40 країн світу. Це і представники делегацій високого рівня з Євросоюзу, міністри закордонних справ, керівники міжнародних інституцій та активісти громадянського суспільства, бізнесу, науковців і представників української діаспори. Усі вони можуть із перших вуст дізнатися про прогрес українських реформ.

У кулуарах зібрання відбудеться зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, членами парламенту і представниками бізнесу, повідомляють в офісі президента України.

Зеленський і Трюдо обговорять «реформаторські зусилля України на її шляху до євроатлантичної інтеграції, ситуацію з безпекою в регіоні і те, як далі поглиблювати канадсько-українські торговельні відносини», мовиться в заяві прем’єр-міністра Канади.

Володимир Зеленський зустрінеться і з українською громадою Канади.

Відбудеться також зустріч із спеціальним представником США Куртом Волкером.

«Міжнародна конференція у Торонто є ідеальним місцем для того, щоб поінформувати мультинаціональну спільноту про реальну ситуацію у нашій державі: і в економіці, і в політиці – в усіх сферах життя», – пише у статті на сайті агентства «Укрінформ» Антон Ященко, виконавчий директор Офісу реформ Кабінету міністрів України.

Він називає цю конференцію своєрідним «підсумком роботи уряду». «Вкрай важливо розповісти світу про усі позитивні зміни. І робити це системно та відповідально. Знаходити нові цікаві рішення. Одним словом, відкривати Україну світу якомога повніше», – каже Антон Ященко, додаючи, що конференція – «це унікальна платформа, де гості зможуть більше дізнатись про ділові та інвестиційні можливості в Україні, а також познайомитись із продуктами українських креативних індустрій». «Ukraine Reform Conference – це довготривала, кропітка та відповідальна робота сьогодні задля якісних змін. Це унікальна можливість будувати майбутнє України разом із половиною світу», – каже він.

Оглядачі звертають увагу на те, що візит Володимира Зеленського до Канади відбувається напередодні позачергових парламентських виборів в Україні, призначених на 21 липня.

«У період між президентськими і парламентськими виборами ця конференція відбувається в належний час для зміцнення основ демократичних реформ і збереження імпульсу», створеного на попередніх конференціях, що відбулися в Лондоні в 2017 році і в Копенгагені минулого року, мовиться на сайті нинішньої – Третьої міжнародної конференції.

Ця подія «підсилить важливість того, щоб нинішні реформи стали незворотними і продемонструє нашу підтримку суверенітету, безпеки та процвітання України», мовиться в публікації.

Неабияку увагу нинішній Міжнародній конференції в Торонто приділяє у вівторок американський аналітичний центр Atlantic Council. На сайті видання керівник Офісу залучення та підтримки інвестицій України UkraineInvest Данило Білак пише, що Україна стрімко повернулася на радари глобальних інвесторів протягом останнього року.

Автор публікації наводить п’ять причин, чому, на його думку, іноземні інвестори почали краще придивлятися до України:

Останні президентські вибори хоча і час від часу були сварливими, але вони були чесними, прозорими і вартими довіри. Відбувся плавний перехід влади, і нова адміністрація почала працювати. Це дуже важливо, адже багато держав світу борються за створення дієвої демократії, а Україні це вдалося. Для інвесторів це стабільний, передбачуваний ринок. Це ще одна ознака того, що Україна рухається вперед як сучасна динамічна західна демократія, що має тисячолітню європейську історію.

Невтомна європейська інтеграція. Україна взяла на себе зобов’язання щодо європейського майбутнього і успішно переорієнтувала свою економіку з Росії на Європейський союз. Тепер половина експорту йде в ЄС і лише 7% до Росії.

Високі навички робочої сили. Україна є найбільшою європейською країною на суші, з найбільшою кількістю висококваліфікованих кадрів. В Україні випускають більше інженерів, ніж у будь-якій європейській державі. Не дивно, що такі компанії, як Boeing, Siemens, Oracle, мають у цій державі свої дослідницькі центри.

Інновації. Україна, яка була раніше на других ролях, стала інноваційною державою. Один із прикладів нововведень, які створила Україна, – застосунок Ring, який дозволяє відповісти на домофон за допомогою мобільного; серед інших прикладів, які приваблюють інвестиції, – Gitlab, Grammarly, Petcube, Softserve, Ciklum і компанія електронної торгівлі Rozetka.

Якість життя. Складно змусити людей інвестувати у державу, якщо її робочій силі нема задля чого чекати вихідних. Львів і Київ стають «гарячими» напрямками для подорожей – людей приваблює чудова їжа, веселі бари, класична архітектура і дружні місцеві мешканці. Це лише деякі з причин, які спонукали видання Forbes назвати Київ «найкрутішою столицею Східної Європи» у квітні.

Тому «Український дім у Торонто», який відчинить свої двері у канадській столиці 3 липня після початку міжнародної Конференції з підтримки реформ в Україні, стане платформою для інвесторів, які мають побачити, що Україні дійсно є що запропонувати, переконаний автор статті.

Триденна Міжнародна конференція в Торонто розпочинається 2 липня о 18-й годині за київським часом. За її перебігом можна стежити у стрім-трансляціях на різних пабліках, зокрема, і у твітері: