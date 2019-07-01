ЦВК закликала не зволікати тих, хто планує змінити місце голосування

Центральна виборча комісія 1 липня нагадала виборцям, що у разі їхньої відсутності у день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня за місцем свого проживання, вони можуть реалізувати право голосу, тимчасово змінивши місце голосування без зміни виборчої адреси.

«Задля запобігання створення черг та інших незручностей Комісія закликає виборців не зволікати із візитом до органу ведення ДРВ та по можливості не відкладати на останні дні подання заяви про тимчасову зміну місця голосування», – йдеться в повідомленні.

У ЦВК зауважили, що подати заяву про тимчасову зміну місця голосування можливо не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 15 липня.

​Наприкінці травня ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – тепер потрібні лише відповідна заява і паспорт.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня 2019 року.



