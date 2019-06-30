За тиждень подвоїлася кількість людей, які змінили місце голосування перед виборами в Раду

26 778 українців тимчасово змінили місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду, свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців. Станом на 21 червня їхня кількість становила 13 091.

Найбільше місце голосування змінюють громадяни із Донецької та Луганської областей.

Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер процедура не передбачає подачу документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заява.

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.