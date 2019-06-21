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21 Червень 2019, Київ 23:36
Новини | Політика

Вибори-2019: понад 13 тисяч українців вже тимчасово змінили місце голосування

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня

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13091 громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування станом на п’ятницю, 21 червня, повідомляють у Державному реєстрі виборців.

Найбільше людей із різних регіонів зареєструвалось у Києві, Харківській, Київській та Донецькій областях.

/**/ /**/ /**/ Виборча дільниця під час виборів до парламенту 8 скликання, жовтень 2014 року
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Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер процедура не передбачає подачу документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заява.

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

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