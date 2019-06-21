Вибори-2019: понад 13 тисяч українців вже тимчасово змінили місце голосування

13091 громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування станом на п’ятницю, 21 червня, повідомляють у Державному реєстрі виборців.

Найбільше людей із різних регіонів зареєструвалось у Києві, Харківській, Київській та Донецькій областях.

Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер процедура не передбачає подачу документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заява.

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.