Мураєв: «Опозиційний блок» виключає об’єднання з «Опозиційною платформою – за життя»

Партія «Опозиційний блок» не буде об'єднуватися з «Опозиційною платформою – за життя», заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо «Донбас.Реалії» позафракційний депутат Євген Мураєв.

«Ми в жодному разі не будемо з ними об'єднуватися. Якщо ви пам'ятаєте, я був засновником партії «За життя» та вийшов з неї, коли туди зайшов Медведчук ... Але це не буде нам заважати голосувати за окремі питання, які вони декларують. Напевно, десь ми будемо збігатися у голосуваннях», – заявив Мураєв.

За словами депутата, у партій різні погляди на вирішення конфлікту на Донбасі і на питання зовнішнього впливу на Україну.

«Я бачу Україну незалежною. Я проти зовнішнього управління з боку США, Європи або Російської Федерації. Тут ми з ними кардинально розходимося. Щодо конфлікту на Донбасі у нас теж різні думки. Я вважаю, що єдиний шлях – «мінський». У Мінському форматі передбачені тільки два регіони з особливим статусом. Я вважаю, що у кожного регіону повинен бути особливий статус в нашій країні... Ось у цьому ми відрізняємося», – зазначив депутат.

Євген Мураєв очолює список партії «Опозиційний блок» на позачергових виборах до Верховної Ради. Серед першої десятки також Геннадій Кернес, Геннадій Труханов та Вадим Новинський.

Партію «Опозиційна платформа – за життя» очолюють колишній лідер партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко і Віктор Медведчук.