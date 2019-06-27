В Одесі зафіксували рекордну кількість мажоритарників на один округ

В одному з одномандатних виборчих округів Одеси зафіксовано український рекорд – п’ятдесят кандидатів-«мажоритарників» за даними Центральної виборчої комісії. Це найвищий показник в Україні на цих виборах, кажуть також у громадянській мережі «Опора».

133-й округ чекає дуже запекла боротьба, сказав Радіо Свобода голова одеської обласної організації «Комітет виборців України» Анатолій Бойко. За його словами, «популярність» округу обумовлена цілою низкою факторів.

«По-перше, цей округ знаходиться у місті Одеса із великою концентрацією населення, маленькою площею та високим залученням населення в інформаційний простір та соціальні мережі. Це, наприклад, не 138-й округ, де величезні території та не дуже заможне населення. По-друге, цей округ не має «власника» – попередній депутат-мажоритарник Едуард Матвійчук вже давно не проявляє активності», – говорить Бойко.

Читайте також: На Сумщині побили екс-мера Конотопа, який балотується до Верховної Ради – поліція

Він також зазначив, що 43 з 50 кандидатів є самовисуванцями, що може свідчити про бажання основних кандидатів завести якомога більше своїх людей в районні та територіальну виборчі комісії.​

Політична партія «Опозиційна платформа – За життя» висунула кандидатом Віктора Сергійовича Баранського, депутата Одеської обласної ради від партії «Опозиційний блок». Також на окрузі зареєстровано три інших кандидата із прізвищем Баранський, одного з яких висунула партія «Опозиційний блок». Ще двоє Баранських – самовисуванці. Громадянська мережа «Опора» повідомляє про випадки матеріального заохочення виборців (підкупу) на 133-му окрузі через благодійний фонд кандидата Віктора Баранського.

Одним з найактивніших «мажоритарників» Одеського регіону у розміщенні зовнішньої реклами є інший кандидат в 133-му окрузі – Дмитро Танцюра, член політичної партії «Довіряй Ділам», депутат Одеської міської ради. В нього також є «двійник» – самовисуванець Дмитро Танцюра, безробітний з міста Херсон. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували щонайменше два випадки залучення бюджетних установ до заходів Дмитра Танцюри, які мали ознаку агітаційних. Йдеться про збори батьків в школах №78 і №84, які проводили за ініціативою директорів шкіл. На зборах, за даними «ОПОРИ», був присутній потенційний кандидат Дмитро Танцюра, який розповідав присутнім батькам, що він буде робити, якщо переможе на виборах до парламенту.

Партія «Слуга народу» висунула на окрузі спортсмена Артема Геннадійовича Дмитрука, який привернув до себе увагу в травні 2018 року підйомом Потьомкінськими сходами зі штангами на плечах.

Крім нього, ЦВК зареєстрував самовисуванця Артема Ярославовича Дмитрука, який водночас є членом політичної партії «Слуга народу» і керівником проектів на підприємстві «Слуга народу. Зе!». Крім нього на окрузі зареєстровано ще три члена партії, один з яких має прізвище Зелінський.

Ще одним «оппоблоковцем», який хоче представляти округ в парламенті став депутат міської ради від партії «Опозиційний блок» В’ячеслав Беженар. Як повідомляють Радіо Свобода місцеві мешканці, в деяких подвір’ях будинків 133-го округу ремонтні роботи проводять люди в футболках із надписами «Беженар В’ячеслав. Облаштую ваше подвір’я».

Реєстрація кандидатів та партій завершилася 25 червня. Всього центральна виборча комісія зареєструвала 21 партію та 5845 кандидатів, з яких 3171 йдуть на вибори в одномандатних мажоритарних округах.

Дочасні вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня 2019 року.