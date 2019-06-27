Партія Вакарчука зняла з виборів мажоритарника після викриття його зв’язків «Схемами»

Політична партія «Голос» музиканта Святослава Вакарчука вирішила відкликати свого кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова після того, як журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») та Українського радіо викрили його зв’язок з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та фігурантом численних журналістських розслідувань.

​Таке рішення номінаційний комітет партії ухвалив за результатами внутрішньої перевірки – Дмитро Огньов «не відповідає критеріям партії», йдеться в заяві «Голосу».

«Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів», – йдеться у заяві «Голосу».

Раніше журналісти програми «Схеми» та Українського радіо оприлюднили інформацію про те, що Дмитро Огньов, відомий широкому загалу як учасник телепроекту «Громада на мільйон» зареєстрований в одній квартирі з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм. Журналісти з’ясували, що дружина Дмитра Огньова – Наталія – є сестрою Загорія.

Наталія Огньова, згідно з даними державних реєстрів, разом з братом бере участь у сімейному фармацевтичному бізнесі родини Загоріїв – є співвласником контрольного пакету акцій підприємства «Дарниця» та входить до наглядової ради компанії.

Гліб Загорій – народний депутат фракції Блоку Петра Порошенка та один із співвласників фармацевтичної компанії «Дарниця», лідера в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Загорій неодноразово фігурував у розслідуваннях журналістів та антикорупційних активістів «Центру протидії корупції» щодо фармацевтичного бізнесу. Пацієнтські організації називали депутата Загорія «архітектором монополізації вітчизняного фармринку», що призвело до подорожчання цін на ліки, та звинувачували у лобіюванні інтересів Дарниці в парламенті та уряді.

Зокрема, антикорупціонери викрили законодавчі спроби депутата Загрія завадити запровадженню в Україні системи закупівель ліків через міжнародні організації, що дозволили б уникнути розкрадання коштів на тендерах.

Минулого року керівництво телеканалу «ЗіК» звинувачувало Гліба Загорія та його дружину у спробі рейдерського захоплення телеканалу.

Депутат Загорій також відомий купівлею елітної нерухомості у колишньої бізнес-партнерки родини генпрокурора Юрія Луценка. 67-річна жінка, що працювала бухгалтером в компанії родині Луценків, не могла пояснити журналістам, звідки взяла кошти на придбання. Журналісти припускали, що насправді нерухомість була куплена за гроші родини генпрокурора через підставну особу.