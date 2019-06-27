На Сумщині побили екс-мера Конотопа, який балотується до Верховної Ради – поліція

Поліція Сумської області повідомляє про побиття колишнього міського голови Конотопа, члена партії «Свобода» Артема Семеніхіна.

За даними поліцейських, на політика напали вночі проти 27 червня, коли він повертався додому.

«Невідомі напали на нього і спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні. Для з’ясування обставин на місце події виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба», – повідомляють у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, побиття кваліфікують як замах на вбивство. Також уточнюють, що Семеніхін балотується на позачергових виборах до парламенту як самовисуванець за 160 виборчим округом. Більше інформації обіцяють повідомити згодом.

37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.