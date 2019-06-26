ЦВК законно відмовила КПУ в реєстрації кандидатів – рішення суду

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула позов Комуністичної партії України до Центральної виборчої комісії та відмовила позивачу в задоволенні вимог, інформує 26 червня прес-служба суду.

«КПУ просила визнати протиправною та скасувати повністю постанову ЦВК від 22 червня 2019 року №1170 про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також представника цієї партії в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», – ідеться в повідомленні суду.

«26 червня 2019 року колегія суддів Шостого ААС у задоволенні позову в адміністративній справі №855/167/19 відмовила, оскільки оскаржувана постанова відповідає вимогам чинного законодавства України», – додали в суді.

Колегія суддів також звернула увагу, що Конституцiйний суд України станом на день розгляду цього адміністративного позову не ухвалював рішення про визнання неконституцiйним закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» чи окремих його положень.

«Отже, у ЦВК наявні підстави для відмови в реєстрації кандидатів у народні депутати України від Комуністичної партії України, що обумовлює також відсутність підстав для реєстрації представника цієї партії в ЦВК з правом дорадчого голосу», – інформує суд.

Центральна виборча комісія 22 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.