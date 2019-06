ЦВК відмовила КПУ в реєстрації партійного списку Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, повідомили в ЦВК про результати чергового засідання. Також відмовлено в реєстрації представника цієї політичної партії в ЦВК з правом дорадчого голосу, мовиться в повідомленні. Детальної мотивації в повідомленні ЦВК для преси не наведено, сам текст постанови про це наразі ще не оприлюднений. На цьому ж засіданні Центрвиборчком зареєстрував партійні списки партій «Об’єднання «Самопоміч» і «Незалежність», загалом 153 кандидатів. Крім того, комісія зареєструвала 228 кандидатів, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, і 77 кандидатів, висунутих політичними партіями, в одномандатних округах. Таким чином, повідомили в ЦВК, на цей час в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 тисячу 380 кандидатів у народні депутати, в тому числі тих, які балотуються в порядку самовисування, – 1 тисячу 155, висунутих політичними партіями – 225. А у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наразі зареєстровані 1 тисячу 313 кандидатів, включених до виборчих списків 10 політичних партій. Так само на недавніх виборах президента України Центрвиборчком відмовився реєструвати кандидатом лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка, якого висунула КПУ. Тоді в ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». На цей час політична діяльність Компартії України заборонена наказами Міністерства юстиції як такої, що не відповідає згаданому законові, відомому як «закон про декомунізацію», хоча сама партія юридично не ліквідована і залишається в реєстрі партій України: 2015 року КПУ була заборонена рішенням Окружного адмінсуду Києва, але рішення суду про заборону партії досі не набуло чинності – розгляд її апеляційної скарги в Київському апеляційному адмінсуді був тоді ж зупинений в очікуванні на досі не ухвалене рішення Конституційного суду України за поданням групи депутатів щодо конституційності «закону про декомунізацію», на підставі якого її забороняли. Read more









Смешко заперечив, що син Сацюка йде на вибори від «Сили і честі» Повідомлення про те, що син колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка балотується до парламенту від партії «Сила і честь», не відповідають дійсності – про це в ефірі Радіо Свобода заявив колишній кандидат на посаду президента України, а нині лідер партії «Сила і честь», яка балотується до Верховної Ради, Ігор Смешко. «Перший раз чую від вас про це», – відповів він. Володимир Сацюк був першим заступником голови СБУ Ігоря Смешка, коли той очолював відомство. Сацюка призначили на посаду наприкінці квітня 2003 року i звільнили в грудні 2004 року після скандалу з отруєнням кандидата в президенти України Віктора Ющенка, яке сталося, як вважають, у Сацюка на дачі. /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Ігор Смешко: розмова про Гордона, вибори, Зеленського і Білоножка Володимир Сацюк заперечує свою причетність до отруєння тодішнього кандидата на посаду президента України. Ігор Смешко також не раз заперечував версію, якої дотримується Ющенко, що отруєння сталося на дачі Сацюка. Крім того, він стверджує, що й факт отруєння юридично не встановлений. Ігор Смешко очолював СБУ з вересня 2003 року по лютий 2005 року. Цього року брав участь у президентських перегонах. За нього проголосували трохи більше ніж 6% виборців. На початку червня «Сила та честь» Ігоря Смешка офіційно оголосила, що йде на парламентські вибори. За опитуваннями останніх днів, «якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі», партія «Сила і честь» перебуває на межі проходження до Верховної Ради за партійними списками: одні дослідження дають їй трохи більше від прохідних п’яти відсотків, інші дещо менше від цієї цифри. Read more









Мураєв: «Опозиційний блок» виключає об’єднання з «Опозиційною платформою – за життя» Партія «Опозиційний блок» не буде об'єднуватися з «Опозиційною платформою – за життя», заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо «Донбас.Реалії» позафракційний депутат Євген Мураєв. «Ми в жодному разі не будемо з ними об'єднуватися. Якщо ви пам'ятаєте, я був засновником партії «За життя» та вийшов з неї, коли туди зайшов Медведчук ... Але це не буде нам заважати голосувати за окремі питання, які вони декларують. Напевно, десь ми будемо збігатися у голосуваннях», – заявив Мураєв. За словами депутата, у партій різні погляди на вирішення конфлікту на Донбасі і на питання зовнішнього впливу на Україну. «Я бачу Україну незалежною. Я проти зовнішнього управління з боку США, Європи або Російської Федерації. Тут ми з ними кардинально розходимося. Щодо конфлікту на Донбасі у нас теж різні думки. Я вважаю, що єдиний шлях – «мінський». У Мінському форматі передбачені тільки два регіони з особливим статусом. Я вважаю, що у кожного регіону повинен бути особливий статус в нашій країні... Ось у цьому ми відрізняємося», – зазначив депутат. Євген Мураєв очолює список партії «Опозиційний блок» на позачергових виборах до Верховної Ради. Серед першої десятки також Геннадій Кернес, Геннадій Труханов та Вадим Новинський. Партію «Опозиційна платформа – за життя» очолюють колишній лідер партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко і Віктор Медведчук. Read more









«Слуга народу» публікує списки мажоритарників. Ось вони Партія «Слуга народу» оприлюднює списки своїх кандидатів на мажоритарних округах. Станом на зараз у Facebook опубліковані дані щодо 10 областей.

Київська область:

Округ № 90 – Нестерчук Юрій Вікторович;

Округ № 91 – Дунда Олег Андрійович

Округ № 92 – Колюх Валерій Вікторович

Округ № 93 – Скороход Анна Костянтинівна

Округ № 94 – Дубінський Олександр Анатолійович

Округ № 95 – Горобець Олександр Сергійович

Округ № 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

Округ № 97 – Галушко Микола Леонідович

Округ 98 – Бунін Сергій Валерійович Львівська область:

Округ №115 – Шубка Катерина Павлівна;

Округ № 116 – Мельник Ростислав Леонідович;

Округ №117 – Фединяк Роман Анатолійович;

Округ №118 – Федецький Артем Андрійович;

Округ №119 – Кавецький Орест Юрійович;

Округ №120 – Голяк Леся Володимирівна;

Округ №121 – Саламаха Орест Ігорович;

№122 – Шумський Андрій Миколайович;

№123 – Квасецька Наталія Василівна;

№124 – Камельчук Юрій Олександрович;

№125 – Яворський Микола Миколайович;

№126 – Наконечний Володимир Михайлович; Кіровоградська область:

Округ № 99 – Дануца Олександр Анатолійович;

Округ № 100 – Мурдій Ігор Юрійович;

Округ № 101 – Кузбит Юрій Михайлович;

Округ № 102 – Петрощук Артем Васильович;

Округ № 103 – Воронько Олег Євгенович.

Миколаївська область:

Округ № 127 – Пасічний Олександр Станіславович;

Округ № 128 – Гайду Олександр Васильович;

Округ № 129 – Копитін Ігор Володимирович;

Округ № 130 – Негулевський Ігор Петрович;

Округ № 131 – Чорноморов Артем Олегович;

Округ №132 – Дирдін Максим Євгенович. Запорізька область:

Округ № 74 – Касай Геннадій Олександрович;

Округ № 75 – Соха Роман Васильович;

Округ № 76 – Шевченко Євгеній Володимирович;

Округ № 77 – Штепа Сергій Сергійович;

Округ № 78 – Боговін Віталій Вікторович;

Округ № 79 – Яцик Юлія Григорівна;

Округ № 80 – Гладкий Дмитро Вікторович;

Округ № 81 – Мельник Павло Вікторович;

Округ № 82 – Нікітіна Марина Вікторівна. Чернігівська область:

Округ №205 – Семінський Олег Валерійович;

Округ №206 – Поляков Антон Едуардович;

Округ №207 – Зуєв Максим Сергійович;

Округ №208 – Панченко Антон Олександрович;

Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович;

Округ №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович. Чернівецька область:

Округ №201 – Лис Олена Георгіївна

Округ №202 – Заремський Максим Валентинович;

Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович;

Округ №204 – Божик Валерій Іванович. Закарпатська область:

Округ №68 – Пекарь Олександр Вікторович;

Округ №69 – Токар Едгар Володимирович;

Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович;

Округ №71 – Грабар Сергій Володимирович;

Округ №72 – Носа Вадим Іванович;

Округ №73 – Маргітич Іван Володимирович. Житомирська область:

Округ № 62 – Герасименко Ігор Леонідович;

Округ № 63 – Кицак Богдан Вікторович;

Округ № 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович;

Округ № 65 – Костюк Дмитро Сергійович;

Округ № 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна;

Округ № 67 – Кузьміних Сергій Володимирович. Вінницька область:

Округ № 11 – Пашковський Максим Ігорович;

Округ № 12 – Драбовський Анатолій Григорович;

Округ № 13 – Максименко Юрій Володимирович;

Округ № 14 – Борзова Ірина Наумівна;

Округ № 15 – Пращук Віталій Юрійович;

Округ № 16 – Томляк Таїса Сергіївна;

Округ № 17 – Коваль Олександр Леонідович;

Округ № 18 – Довгань Павло Олегович. Раніше сьогодні стало відомо, що «Слуга народу» подала в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України. /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: В округах масово реєструються кандидати-клони «Слуги народу» – КВУ Станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня. Read more









На виборах спостерігатимуть 163 громадські організації, з них 58% пов’язані з партіями – «Опора» Статус спостерігачів на позачергових парламентських виборах отримали 163 неурядові організації, при цьому більше половини з них пов’язані з партіями чи політиками, стверджує координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. За даними громадської діячки, на парламентських виборах спостерігачів від громадськості більше, ніж було на президентських. «Тоді (під час виборів президента у березні-квітні 2019 року – ред.) дозвіл спостерігати отримали 139 організацій. Сьогодні їх аж 163 з тих 170, які звернулися до ЦВК за тим дозволом», – каже Айвазовська. Читайте також: «Опозиційний блок» не зможе включити до списку Єфремова – ЦВК​ Вона додає, що, хоча в такій кількості немає нічого екстраординарного, лише одиниці з цих неурядових організацій оприлюднюють результати своїх спостережень, методику роботи, публікують матеріали про свою діяльність чи спілкуються з пресою, а також повідомляють про джерела фінансування. «На жаль, афілійованих політично і партійно серед зафіксованих нами організацій, за попередніми оцінками, близько 58%. Очевидно, що частина організацій ще взагалі ніколи не спостерігала за виборами, тому навіть стверджувати зараз про їхнє відношення до тих чи інших політичних гравців не варто», – зазначає громадська діячка. Втім, Айвазовська наразі не вбачає в цьому ознак того, що ці спостерігачі спробують впливати на виборчий процес. Вона посилається на досвід президентських виборів, коли від неурядових організацій спостерігачами зареєструвалися близько ста тисяч осіб. Читайте також: В ДСНС анонсували перевірки виборчих дільниць перед голосуванням 21 липня​ «Тим не менш у полі, на виборчих дільницях, у приміщеннях для голосування ми бачили одиниці, як і наші партнери з міжнародних спостережних місій. Тому, напевно, фейкове спостереження в більшій мірі є закладкою для потенційних конфронтацій або конфліктів, і мобілізація людей відбувається вже напередодні дня голосування за потреби. Але ми бачимо, що це скоріше істерія, вона не реалізовується потім в якісь серйозні впливи цих структур на виборчий процес у день голосувань», – підсумувала вона. Загалом з 1 червня 2019 року «Опора», за словами Айвазовської, подала 41 повідомлення в поліцію про адміністративні правопорушення щодо виборчого процесу. Серед основних порушень вона називає непрозоре фінансування виборчих кампаній. Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня. Read more









КСУ визнав конституційним указ про розпуск Верховної Ради – офіційно Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Про це сайт суду повідомив увечері 20 червня. Суд відзначив, що виник «конституційний конфлікт між президентом України та Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який не має правового вирішення, так як Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій депутатських фракцій у Верховній Раді України». «Водночас, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5 Конституції України). Це засадниче положення конкретизується приписом статті 69 Конституції України про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори», – ідеться в повідомленні. «Конституційний суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України», – наголошується в інформації на сайті суду. Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено. /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту – джерела Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Позачергові парламентські вибори, згідно з указом президента, призначені на 21 липня цього року. 23 травня указ набрав чинності після опублікування в «Урядовому кур’єрі», наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія. 24 травня народні депутати від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень Ради. Вони попросили розглянути це подання впродовж місяця. 29 травня КСУ відкрив провадження у справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині. Найцікавіші новини читайте також на нашому телеграм каналі – https://t.me/svoboda_radio Read more









КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту – джерела Це рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати 20 червня Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Це рішення було ухвалене під час закритого засідання Великої палати 20 червня, повідомляє інформагенція «Укрінформ» із посиланням на джерело в суді. Цю ж інформацію підтвердив у своєму каналі в Telegram депутат Верховної Ради Мустафа Найєм. «Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і дострокові парламентські вибори. За таке рішення проголосували 11 суддів КС, «проти» – 5. Таким чином, дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року», – вказав депутат. Водночас офіційного повідомлення суду про це рішення ще немає. За кілька годин до появи витоків про ухвалення рішення прес-служба повідомляла, що «Конституційний суд України продовжує розгляд цієї справи». Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Позачергові парламентські вибори, згідно з указом президента, призначені на 21 липня цього року. 23 травня указ набрав чинності після опублікування в «Урядовому кур’єрі», наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія. 24 травня народні депутати від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень Ради. Вони попросили розглянути це подання впродовж місяця. 29 травня КСУ відкрив провадження у справі і призначив її розгляд у формі усного слухання на 11 червня, після цього суд перейшов до розгляду справи на закритій частині. Read more









«Теоретично можливе партнерство, а не об’єднання» – «Голос» відповів «Слузі народу» щодо коаліції Партія «Голос» Святослава Вакарчука теоретично допускає, що з президентською партією «Слуга народу» у новій Верховній Раді може бути в коаліції, але це буде не об’єднання, а партнерство у відповідності до спільних пріоритетів. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин. «Теоретично об’єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає «Голосу». Тому так, справді, теоретично – цілком можливо. Практично – треба заходити в переговори, але в переговори про створення коаліції. А це відбувається тоді, коли люди віддали свій голос, проголосували на виборах і сформували новий склад ВР. До цього моменту це все залишається, справді, на теоретичному рівні. Треба зрозуміти, яка буде формуватися більшість, які завдання вона перед собою ставить, і відповідно від цього вже буде реалізація практичних кроків», – сказав Юрчишин. Він виключив факт об’єднання політичних сил і зазначив, що мова може йти про партнерство. «Об’єднання політичних сил взагалі не передбачає українське законодавство, але формування партнерства, тобто коаліції для здійснення програм, які узгодять між собою політичні сили. Це може бути одна, дві, три, скільки завгодно, скільки забажає український народ, і скільки політичних сил для себе поставлять інтереси України понад свої партійні інтереси», – додав він. Якщо аналізувати програму партії «Слуга народу», то «та «вижимка», яка зараз є доступна, в принципі, в переважній більшості, відповідає положенням партії «Голос», зазначив Юрчишин. /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах у Раду Раніше сьогодні голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» заявив, щр теоретично не виключає об’єднання політсили з партією «Голос» Святослава Вакарчука. Разумков зазначив, що вирішальним у цьому буде те, наскільки збігаються «ціннісні базиси» партій. Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня. Read more









ЦВК зареєструвала 122 кандидати у народні депутати України Центральна виборча комісія зареєструвала 122 кандидатів у народні депутати України, йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook. «Комісія зареєструвала 97 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування. Також комісія зареєструвала 25 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», – йдеться в повідомленні. За даними ЦВК, станом на 18 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 583 кандидатів у народні депутати, в тому числі, балотуються у порядку самовисування – 511, висунуті політичними партіями – 72. /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Українські парламентарі: що виконали старі і що планують нові? На 21 липня призначені позачергові вибори до Верховної Ради, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржений у Конституційному суді України. Своє рішення щодо конституційності указу КСУ має оголосити не пізніше ніж 29 червня. В разі, якщо указ був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня. Підстави для видання указу неоднозначні. Зеленський стверджує, що такою підставою є відсутність коаліції у Верховній Раді ще з 2016 року. Керівництво Верховної Ради натомість подало до Конституційного суду документи про те, що коаліція, принаймні формально, існувала до 17 травня – в такому разі президент не мав права видавати свій указ уже 21 травня. Read more









Зеленський повторив думку про законність свого указу про розпуск парламенту Президент України Володимир Зеленський повторив свою думку про законність указу про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів, який нині перебуває на оскарженні в Конституційному суді. Спілкуючись із журналістами під час перебування з візитом у Парижі, на запитання про це Зеленський відповів: «Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили згідно з законом. Я розпустив Раду і згідно з законом, і за запитом суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я й не думаю, що буде інше рішення». А у відповідь на запитання про його дії в разі, якщо указ буде визнаний неконституційним, він запропонував усе-таки дочекатися рішення і заявив, що «не хоче впливати на суд». Наразі на 21 липня призначені позачергові вибори Верховної Ради України, відповідно до указу нового президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржений у Конституційному суді України. Своє рішення щодо конституційності указу КСУ має оголосити не пізніше ніж 29 червня. В разі, якщо указ був би визнаний неконституційним, чергові вибори мали б відбутися 27 жовтня. Підстави для видання указу неоднозначні. Зеленський стверджує, що такою підставою є відсутність коаліції у Верховній Раді ще з 2016 року. Керівництво Верховної Ради натомість подало до Конституційного суду документи про те, що коаліція, принаймні формально, існувала до 17 травня – в такому разі президент не мав права видавати свій указ уже 21 травня. /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ /**/ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: КСУ продовжить розгляд справи про конституційність розпуску Верховної Ради 18 червня Read more









Ексзаступник міністра оборони Гусєв очолить Херсонську область – Арахамія Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який вирішив не брати участі у парламентських виборах за списком партії «Слуга народу», найімовірніше очолить Херсонську область. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив український підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку «Слуги народу» Давид Арахамія. «Він і піде на керівника області… Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення», – сказав Арахамія. Гусєв хоч і вирішив не балотуватися до парламенту, однак залишається у команді президента Зеленського, зазначив він. «На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду – ред.). Це його особисте рішення… Команда президента – це ж не тільки Рада. Це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти «губернатором», хтось може піти представником», – розповів Арахамія. Читайте також: Арахамія про Зеленського, Коломойського і те, як став четвертим номером «Слуги народу» Юрій Гусєв був 41-м номером у списку «Слуги народу». 12 червня він підтвердив свою відмову балотуватися на парламентських виборах. За його словами, причиною стала «інформаційна атака» на нього. Напередодні депутат від «Народного фронту» Дмитро Тимчук заявив, що Гусєв мав сумнівну репутацію на посаді заступника міністра оборони, бо зокрема був фігурантом скандалу про купівлю палива за завищеною ціною. Read more









Депутат-утікач Онищенко подав документи у ЦВК – Бернацька Народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах, зявила в ефірі 5 каналу секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька. За її словами, у пакеті документів, який Онищенко направив до ЦВК, вказано, начебто він був відсутній в Україні, оскільки його делегували для участі у кінних змаганнях. Найближчим часом комісія повинна розглянути його заяву та ухвалити рішення про допуск або недопуск цієї людини для участі у виборах, зазначила Бернацька. Раніше сам депутат говорив про свій намір балотуватися у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради цього скликання. У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів. У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає. Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня. Read more









