ЦВК відмовила КПУ в реєстрації партійного списку

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, повідомили в ЦВК про результати чергового засідання.

Також відмовлено в реєстрації представника цієї політичної партії в ЦВК з правом дорадчого голосу, мовиться в повідомленні.

Детальної мотивації в повідомленні ЦВК для преси не наведено, сам текст постанови про це наразі ще не оприлюднений.

На цьому ж засіданні Центрвиборчком зареєстрував партійні списки партій «Об’єднання «Самопоміч» і «Незалежність», загалом 153 кандидатів. Крім того, комісія зареєструвала 228 кандидатів, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування, і 77 кандидатів, висунутих політичними партіями, в одномандатних округах.

Таким чином, повідомили в ЦВК, на цей час в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 тисячу 380 кандидатів у народні депутати, в тому числі тих, які балотуються в порядку самовисування, – 1 тисячу 155, висунутих політичними партіями – 225. А у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наразі зареєстровані 1 тисячу 313 кандидатів, включених до виборчих списків 10 політичних партій.

Так само на недавніх виборах президента України Центрвиборчком відмовився реєструвати кандидатом лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка, якого висунула КПУ. Тоді в ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

На цей час політична діяльність Компартії України заборонена наказами Міністерства юстиції як такої, що не відповідає згаданому законові, відомому як «закон про декомунізацію», хоча сама партія юридично не ліквідована і залишається в реєстрі партій України: 2015 року КПУ була заборонена рішенням Окружного адмінсуду Києва, але рішення суду про заборону партії досі не набуло чинності – розгляд її апеляційної скарги в Київському апеляційному адмінсуді був тоді ж зупинений в очікуванні на досі не ухвалене рішення Конституційного суду України за поданням групи депутатів щодо конституційності «закону про декомунізацію», на підставі якого її забороняли.