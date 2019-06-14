У Кривому Розі невідомі напали на офіс партії «Опозиційна платформа – За життя»

У Кривому Розі вранці близько двох десятків невідомих напали на офіс криворізького осередку «Опозиційна платформа – За життя». Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили в партійному осередку.

За даними партії, 14 червня близько 11-ї години ранку до офісу увірвались невідомі чоловіки в масках, поперевертали столи й стільці, пошкодили майно, зокрема офісну оргтехніку. Вони розмалювали приміщення усередині й зовні фарбою з балончиків, залишивши написи «Сепари», «Агенти Кремля», «Русский мир» тощо.​

Керівник осередку партії в Кривому Розі Вадим Віншель повідомив Радіо Свобода, що невідомі били співробітників офісу, він заявляє про кількох постраждалих – охоронця та кількох жінок, які намагались стримувати нападників біля входу. За його даними, в однієї жінки підозра на перелом.

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«Це були молоді люди. Більшість із них були в масках, інші – прикривались капюшонами та іншим чином. Вони ображали нас словесно, поперевертали стільці та столи, ламали оргтехніку. Ми одразу ж звернулись до поліції», – сказав він.

Він також поінформував, що розміри матеріальних збитків встановлюються.

Інформацію про інцидент в офісі підтвердили в міському відділі поліції. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку. На місці працюють правоохоронці.

Партію «Опозиційна платформа – За життя» очолюють колишній лідер партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук, який є кумом президента Росії Володимира Путіна.