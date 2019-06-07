Кива залишив посаду голови Соцпартії та приєднався до «Опозиційної платформи – За життя»

Ілля Кива 5 червня залишив посаду голови Соціалістичної партії України та приєднався до «Опозиційної платформи – За життя», повідомила прес-служба СПУ 6 червня.

«Ми прийняли пропозицію приєднатися до потужної прогресивної команди «Опозиційна платформа – За життя». Сьогодні найголовніше – це досягнення миру в нашій країні. І ми зробили наш крок для того, щоб зшити Україну. Разом ми зможемо забезпечити якісну професійну роботу. Наші політичні погляди збігаються, і ми маємо намір і далі боротися за соціальну справедливість і захищати людей – уже в парламенті», – сказав Кива.

5 червня новим головою Соціалістичної партії обраний Сергій Чередніченко.

Дострокові вибори до Верховної Ради заплановані на 21 липня. 6 червня відбувся з’їзд партії «Опозиційна платформа – За життя». До першої десятки списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Василь Німченко, Нестор Шуфрич, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак.