Суд відмовив у задоволенні позову Парасюка до ЦВК

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Києва розглянула позов Володимира Парасюка до Центральної виборчої комісії в адміністративній справі №855/167/19 та повністю відмовила в задоволенні позову, повідомляє прес-служба суду 26 червня.

«Позивач просив суд скасувати постанову № 1193 від 23 червня 2019 року «Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Парасюка В.З.». Кандидат був висунутий у порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі №122 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Заразом позивач просив зобов'язати ЦВК винести на засідання цієї комісії розгляд заяви про самовисування Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України та зареєструвати кандидатом у народні депутати України», – інформує суд.

Цей же суд іншим своїм рішенням ухвалив, що відмова Центральної виборчої комісії реєструвати виборчий список Комуністичної партії України була законною.