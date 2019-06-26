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26 Червень 2019, Київ 21:11
Новини | Політика

Суд відмовив у задоволенні позову Парасюка до ЦВК

Володимир Парасюк, народний депутат України

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Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Києва розглянула позов Володимира Парасюка до Центральної виборчої комісії в адміністративній справі №855/167/19 та повністю відмовила в задоволенні позову, повідомляє прес-служба суду 26 червня.

«Позивач просив суд скасувати постанову № 1193 від 23 червня 2019 року «Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Парасюка В.З.». Кандидат був висунутий у порядку самовисування в одномандатному виборчому окрузі №122 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Заразом позивач просив зобов'язати ЦВК винести на засідання цієї комісії розгляд заяви про самовисування Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати України та зареєструвати кандидатом у народні депутати України», – інформує суд.

Цей же суд іншим своїм рішенням ухвалив, що відмова Центральної виборчої комісії реєструвати виборчий список Комуністичної партії України була законною.

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