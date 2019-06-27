Хто вони – учасники бойових дій, які балотуються до парламенту

Кілька десятків учасників бойових дій, які добровільно пішли обороняти країну після початку агресії Росії проти України, вирішили взяти участь у дочасних парламентських виборах. Хтось іде за списками політичних партій, дехто увійшов навіть у першу п’ятірку кандидатів, а хтось балотується у мажоритарних округах. Радіо Свобода складає список таких кандидатів (доповнюється) і розповідає про декого з них.

Коли у 2015 році, виснажені важкими боями, втратами побратимів, пораненнями і контузіями, оборонці України поверталися із фронту на Сході до мирного життя, переважна більшість із них навіть чути не хотіли про участь у політиці. Вони вважали, що зробили все, що могли, добровільно ризикуючи під кулями власним життям і здоров’ям, і сподівалися, що в тилу – інші люди подбають про налагодження життя в країні. До того ж, більшість із них називала політику «брудною справою» з огляду на імідж, створений корумпованими політиками, і не хотіла, за їхніми словами, «бруднити руки» та «мати справу із політичною мафією».

Пройшло 4 роки і все змінилося. З одного боку, перемога на президентських виборах новачка у політиці Володимира Зеленського показала, що в Україні на виборах може перемогти будь-який громадянин, якому захочуть віддати голоси виборці. А з іншого боку, небезпека реваншу проросійських сил примусила учасників бойових дій мобілізовуватися на внутрішню боротьбу, щоб, за їхніми словами, «все було не дарма», й «загиблі на війні не загинули вдруге».

Радіо Свобода станом на 26 червня 2019 року знайшло інформацію про таких учасників бойових дій, які вирішили брати участь у парламентських виборах. Це Михайло Забродський, Вадим Ваврищук, Роман Костенко, Олександр Погребиський, Сергій Танасов, Валерій Прозапас, В’ячеслав Зайцев, Андрій Шараскін, Микола Тихонов, Гліб Бабич, Анатолій Свирид, Андрій Янченко, Максим Верховський, Олексій Петров, Андрій Хімічев, Володимир Назаренко, Анатолій Фатєєв, Валерій Чоботар, Віталій Баранов, Олександр Грамарчук.

Про багатьох із них журналісти Радіо Свобода писали і знімали відео.

Сергій Танасов, сержант 79-ї окремої аеромобільної бригади із позивним «Танас», оборонець Донецького аеропорту, голова Березанської РДА Миколаївської області, висувається на 131-му мажоритарному окрузі.

Ось як Танасов у 2015 році розповідав Радіо Свобода про своє поранення у ДАПі: «Того ж вечора мене снайпер «угадал». Я тоді очікував прориву, і коли через тепловізор оглядав підходи до терміналу, снайпер влучив мені в каску. Нормально. Відлетів. Відключився. Кров. Прийшов до тями. Нудота. Перевірив голову – кулі немає. «Допрацювали» бій до кінця. В Олега, нашого медика, теж влучило. З північної сторони ВОГ прилетів. Два уламки йому в ногу потрапило: один витягнув, другий не зміг. Замотався і теж до кінця добув з нами».

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Вадим Ваврищук, капітан 122-го окремого аеромобільного батальйону, комендант оборони вежі Донецького аеропорту із позивним «Грін». Висувається по Горохівському виборчому окрузі №20 на Волині.

«Багато людей здивували мене з дуже хорошої точки зору. Усі мої побратими пройшли це випробування. Єдине про кого хочу сказати окремо, це про справжнього «військового демона» – Женю Полякова (загинув влітку 2015 року у боях під Авдіївкою). «Поляк» був вже другу ротацію в аеропорту, на вежі. Він там вже все знав. Він у нас був і сапер, і стрілок, і хто хочеш, і майстер на всі руки», – розповідав Ваврищук Радіо Свобода про оборонну епопею ДАП і падіння вежі.

​«Замислююсь над тим, що вже встиг зробити для сім'ї, для людей, для України. Думаю, можу бути корисним для країни не лише з автоматом в ДАПі», – каже Ваврищук.

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Андрій Шараскін, доброволець із позивним «Богема», брав участь у боях за Донецький аеропорт, був командиром роти та речником ДУК ПС, актор і режисер. Балотується за списком партії «Голос».

«Найбільшою загрозою зараз бачу те, що величезна частина наших співгромадян, «окрилених» перемогою нового політичного обличчя, може не помітити або, скоріш за все, виправдає навіть такі кроки нової влади, що суперечитимуть національним інтересам», – пояснює Шараскін свою тривогу і бажання іти в політику.

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Анатолій Фатєєв, пішов добровольцем на фронт у віці 51 рік, керував саперним взводом, втратив на війні обидві ноги. Балотується по одномандатного виборчому округу 97.

Анатолій Фатєєв каже, що балотується у парламент за підтримки ВО «Свобода», щоб «відстоювати по-справжньому вільну, сильну, незалежну, соборну Україну».

В'ячеслав Зайцев , колишній боєць 79-ї бригади, учасник боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве, завідувач наукової бібліотеки національного заповідника «Хортиця», історик. археолог, балотується за списком партії «Голос».

, колишній боєць 79-ї бригади, учасник боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве, завідувач наукової бібліотеки національного заповідника «Хортиця», історик. археолог, балотується за списком партії «Голос».

«Треба протидіяти реваншу, бо загиблі наші хлопці двічі умруть. І парламентські вибори – це не голова мета. Ми хочемо привести проукраїнських людей у кожну місцеву раду», – каже Зайцев.

Через розповідь В'ячеслава Зайцева Радіо Свобода дослідило, звідки виростає спротив «русскому миру» в такому прикордонному регіоні, як Запоріжжя.

Олександр Погребиський, колишній боєць 95-ї ОДШБ, волонтер, учасник проекту побудови гуртожитків для військовослужбовців. Висувається за списком партії «Європейська солідарність».

«Я іду в парламент для того, щоб захистити ЗСУ і все те що вони здобули за ці 5 років. Для того, щоб захистити європейський шлях України. Для того, щоб Україна стала членом НАТО, бо це захист та розвиток країни. Я іду, бо Україна втратила багато своїх синів та дочок, а ми бачимо, як зараз активно це намагаються знищити проросійські сили в Україні на чолі з Портновим (Андрій Портнов, соратник Віктора Януковича) та іншими», пояснює Погребиський.

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Микола Тихонов, доброволець «Карпатської Січі», оборонець Донецького аеропорту із позивним «Барин», пізніше служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні 81-ї десантно-штурмової бригади. Балотується за списком партії «Батьківщина».

«Дуже складно їздити на поховання побратимів. Просто відчуваєш «німий докір», що ми живі лишилися, а ця людина загинула. Ще гризе багато чого… Є от таке поняття в авіації – «точка неповернення», коли екіпаж уже не може змінити траєкторію літака. Не хотілося б і в житті мати такі «точки неповернення», – каже Тихонов.

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Валерій Прозапас, доброволець, із липня 2014 року по жовтень 2015-го воював у зоні АТО, підприємець, балотується за списками партії «Європейська солідарність».

Брат Валерія – Ігор Прозапас, колишній начальник артилерії полку «Азов» із позивним «Кіхот», провів 4 роки на фронті. Останнім часом працював у Генштабі. Раптово помер 2 червня, не витримало серце.

«Ми солдати, ми імунна система країни. Є вірус «русского мира», є дія його. І на цю дію вірусу країна породила протидію своїх лімфацитів. Але і цей величезний організм сорокап’ятимільйонної країни, який має можливість вижити завдяки своєму імунітету, теж має зробити все, щоб одужати і зміцніти», – казав Ігор Прозапас.

Обидва брати Прозапаси теж є героями документального фільму «СІЧ»

Валерій Прозапас наголошує, що бачить велику небезпеку для незалежності України, за яку воював його брат і він сам.Тому іде у політику, щоб захистити країну від реваншу проросійських сил.