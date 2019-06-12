Учасники бойових дій і нова політична ситуація. Які загрози бачать ветерани?

Учасники бойових дій, особливо ті, хто вижив в Ізваринському, Іловайському, Дебальцівському «котлах», ті, хто обороняв Луганський і Донецький аеропорти, промзону поблизу Авдіївки, Широкине і Маріуполь, ті, хто ніс службу на першій лінії оборони, з великою увагою стежать за словами і кроками нової політичної команди, яка прийшла до влади разом із президентом Володимиром Зеленським. Що насторожує ветеранів? Що викликає неприйняття?

«Домовлятися будь з ким», «мир будь-якою ціною», «не стріляти у відповідь», «референдум про мирні переговори з Росією», «сподіваємося, що російська сторона відновить контроль», «зняти блокаду ОРДЛО», «відновити водопостачання Криму», «війну затіяли політики з обох сторін, щоб підзаробити грошенят», «відмінити квоти і Закон про мову» – ці та інші тези, що з’явилися в інформаційному просторі як із вуст самого нового президента України Володимира Зеленського, так і були висловлені людьми з його найближчого оточення, викликали реакцію учасників бойових дій, добровольців та активістів Майдану.

«Скоро нас зроблять злочинцями за те, що ми Батьківщину пішли захищати», «як із агресором можна домовлятися?!», «не стріляти у відповідь – гинути під обстрілами», «як Росія могла втратити контроль, коли все там робиться під її керівництвом», «пахне реваншем» – почали писати на своїй сторінках у соціальних мережах ветерани боротьби України за збереження свого суверенітету і незалежності.

Які загрози бачать ветерани?

Радіо Свобода опитало учасників бойових дій з різних регіонів України. Ветеранів попросили пояснити, чому вони так реагують на заяви нової політичної команди.

Віталій Горкун, колишній боєць 79-ї бригади, оборонець ДАПу, колишній керівник патрульної поліції Борисполя:

– Небезпек багато. Політика новообраного гаранта схожа на політику загравання з Росією! А насправді ж треба «тримати порох сухим», бо агресор не дрімає. До того ж, ветеранський рух роздроблений. Всі почали грати в політику і забули про головне: ворог на нашій території навіть не на порозі.

В’ячеслав Зайцев, колишній боєць 79-ї бригади, учасник боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве, завідувач наукової бібліотеки національного заповідника «Хортиця», історик. археолог:

– На сьогодні головна загроза в тому, що чинна влада може піти на сепаратний мир, поновити, прикриваючись гуманністю, постачання води та електроенергії в Крим. Може визнання терористичних «ДНР/ЛНР». Треба цьому протидіяти, бо, інакше, загиблі хлопці двічі помруть.

​Вадим Ваврищук, капітан 122-го окремого аеромобільного батальйону, комендант оборони вежі ДАПу:

– Ми можемо втратити державу. Ми можемо втратити Україну. Заява Кучми в Мінську на це вказують. Я зараз дуже переживаю, але я з тих, хто буде битися до кінця. Я ніколи не піду на якісь домовленості, бо мені абсолютно ясно: хто почав війну, хто війну веде і хто ворог. Ворог – Росія. Війну можна чи виграти, чи програти. Неважливо, як маскувати програш. Будь-які дії з маскування є зрадою.

Валерій Прозапас, боєць Держприкордоної служби України із червня 2014-го по жовтень 2015 року:

Щоб запобігти реваншу та капітуляції треба єднатися навколо проєвропейських політиків та позбуватися популістів

– Загроза у тому, що національно орієнтовані сили розпорошені, а переважна частина населення піддалася ворожому інформаційному впливу. Тому владу отримають частково реваншисти, а частково люди, яким Україна байдужа.

Щоб запобігти реваншу та капітуляції треба єднатися навколо проєвропейських політиків та позбуватися популістів.​

Дуже важко на все це дивитися. Весь час постає питання: за що таку страшну ціну сплачено?!

Олександр Матяш, боєць батальйону «Київщина», парамедик, засновник бренду Regata Club:

Ветерани розділилися за політичними поглядами. Ті, хто стояв плечем до плеча, прикривав один одного на фронті – тепер ворогують через політиків. Я це розцінюю як найбільшу загрозу – і для нас, і для країни. Переключилися на другорядне, хоча ще головне не вирішено.

Леонід Остальцев, боєць 30-ї бригади, засновник піцерії «Pizza Veterano»:

Заяви бізнес-партнера Зеленського – Шефіра – про українську мову, бізнес з Росією і війну мене взагалі дуже обурили

​– Я бачу велику кількість тривожних «дзвінків», які можуть свідчити про те, що Володимир Зеленський хоче змінити вектор розвитку України. Мені не подобається намагання нової влади прикрити свої дії «думкою простих людей», коли мова іде про переговори з Росією. Це намагання перекласти відповідальність на інших там, де має бути чітка і зрозуміла позиція влади.

А заяви бізнес-партнера Зеленського – Шефіра – про українську мову, бізнес з Росією і війну мене взагалі дуже обурили. Фразу «війну затіяли політики з обох сторін, щоб підзаробити грошенят» я ще якось можу зрозуміти, якщо мова іде про Росію. Але хто з українських політиків затіяв війну у 2014 році, коли був убитий Сергій Кокурін, прапорщик ЗСУ, а «зелені чоловічки» захоплювали Крим, я ніяк не можу зрозуміти! І якщо це говорить головний бізнес-партнер Зеленського по «Кварталу 95» і брат головного помічника президента України, то я маю усі підстави нервувати.

Раніше, 22 травня, Леонід Остальцев записав відеозвернення до нової влади:

«В нашій країні живе понад 300 тисяч учасників бойових дій. В нашій країні загинуло майже 15 тисяч солдат, які виконували бойові завдання зі збереження територіальної цілісності й суверенітету України. Вони повністю виконали свій обов’язок служити народу України. І якщо хтось думає, що це можна ігнорувати, то він дуже помиляється. Якщо ви підтримуєте тезу, що на сході іде «громадянська війна», то я кажу – це маячня. На сході України українська армія обороняється від озброєних, організованих, керованих Росією сепаратистів і окремих підрозділів регулярної російської армії. Переговори з Росією можливі тільки, якщо вона поверне Крим, повністю «піде» з Донбасу, дасть Україні можливість повністю відновити контроль над своїм кордоном і виплатить репарації за завдані матеріальні і людські втрати. Інакше бути не може. В цій країні «терпіли» не живуть», – сказав Остальцев.

Детально описав перелік загроз, які виникли перед Україною і тими, хто обороняв її суверенітет, боєць полку «Дніпро-1», який зібрав і опублікував документальну хроніку Іловайського котла – Роман Зіненко.

Виклики та загрози, на думку Романа Зіненка, пов'язані із:

Відмова офіційно визнавати війну з Росією.

Повний імунітет представникам Росії в Україні, починаючи від колишніх регіоналів усіх рівнів, які допомагали поширенню «русской весны» і закінчуючи відвертими зрадниками. Повна недоторканність проросійських політичних рухів і партій.

Звільнення від відповідальності усіх причетних до приховування і причетності до російського вторгнення взимку і влітку 2014 року.

Андрій Шараскін, керував ротою «Правого сектору» під час оборони Донецького аеропорту:

– Найбільшою загрозою зараз бачу те, що величезна частина наших співгромадян, «окрилених» перемогою нового політичного обличчя, не помітить або, скоріше за все, виправдає навіть такі кроки нової влади, що суперечитимуть національним інтересам.

Президент України Володимир Зеленський публічно визнає факт агресії Росії проти України. Про це він, зокрема, говорив, коли просив ЄС про продовження санкцій. Щодо «референдуму», то Зеленський пояснив, що мав на увазі – «опитування».

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