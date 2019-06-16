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16 Червень 2019, Київ 23:08
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Азов, Іловайськ, реформи в українській армії. Ексклюзивне інтерв'ю голови Генштабу

Азов, Іловайськ, реформи в українській армії. Ексклюзивне інтерв'ю голови Генштабу
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Наприкінці травня президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ. Людину, від якої безпосередньо залежить, якою саме буде українська армія, а також її цілі та пріоритети у війні на Донбасі. Посаду зайняв генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Через три тижні після призначення головнокомандувач Збройними силами України погодився зустрітися з Донбас.Реалії та розповісти про перші кроки на новій посаді. Про кадрові рішення, зміни в армії, а також про роль Руслана Хомчака під час боїв за Іловайськ.

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