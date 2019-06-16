Азов, Іловайськ, реформи в українській армії. Ексклюзивне інтерв'ю голови Генштабу

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ. Людину, від якої безпосередньо залежить, якою саме буде українська армія, а також її цілі та пріоритети у війні на Донбасі. Посаду зайняв генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Через три тижні після призначення головнокомандувач Збройними силами України погодився зустрітися з Донбас.Реалії та розповісти про перші кроки на новій посаді. Про кадрові рішення, зміни в армії, а також про роль Руслана Хомчака під час боїв за Іловайськ.