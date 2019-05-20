Зеленський закликає ЄС посилити санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості посилення санкцій проти країни-агресора – Росії і закликає Європейський союз продовжувати санкційний тиск. Як повідомляє прес-служба президента, він сказав про це 20 травня під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

«Посилення санкцій щодо Росії через агресію – це наша справді велика надія. Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС продовжуватиметься. Для нас це дуже важливо – не на словах. Це життєво важливо для України та тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі», – сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання на подальшу підтримку Єврокомісії у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC і Росією з метою укладення контракту на транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року.

«Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу «Північний потік-2», – наголосив Зеленський.

20 травня новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу голови держави на урочистому засіданні у Верховній Раді.