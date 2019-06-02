Раптово помер Ігор Прозапас – один із героїв фільму Радіо Свобода «СІЧ»  

Раптово, у розквіті сил, помер учасник бойових дій, колишній начальник артилерії полку «Азов» із позивним «Кіхот» – Ігор Прозапас, якого Радіо Свобода зняло у документальному фільмі «СІЧ»

Ігор ​ Прозапас – із Запоріжжя, він історик за фахом, завжди займав сильну проукраїнську позицію, був активним учасником Революції Гідності. На фронт пішов добровольцем у 2014 році, як і його старший брат – Валерій Прозапас.

Із 2015 року Ігор Прозапас перейшов на службу до полку «Азов». Воював під псевдо «Кіхот».

« Він був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів. Під авторством друга «Кіхота» вийшло декілька наукових статей, зокрема, про систему управління вогнем ISTAR у сучасному воєнному конфлікті. Друг Кіхот завжди залишиться у наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром та вірним побратимом. Його істинна відданість боротьбі та нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь», ­– мовиться в офіційному повідомленні полку «Азов» про смерть свого колишнього побартима..

Обидва брати Прозапаси, разом із іншими запорізькими добровольцями, стали героями документального фільму Радіо Свобода – «СІЧ».

«Ми солдати, ми імунна система країни. Є вірус «русского мира», є дія його, і І на цю дію вірусу країна породила протидію своїх лімфацитів. Але і цей величезний організм сорокап’ятимільйонної країни, який має можливість вижити завдяки своєму імунітету, теж має зробити все, щоб одужати і зміцніти», – сказав у фільмі Ігор Прозапас ( із 8-ї хвилини фільму).

Ігор Прозапас, попри напружену військову службу, не раз брав участь у зустрічах із студентами, де під час обговорень демонстрував свою ерудицію, розуміння політичних та геополітичних процесів, а також упевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою незалежність.

Після понад 4-х роківслужби у зоні бойових дій, Ігор Прозапас звільнився із лав Збройних силу України.

2 червня 2019 року серцевий напад (за попередніми даними) забрав його життя.

«Коли герої перестають бути потрібними, як зараз – вони непомітно йдуть. В історію, в легенди. Щоби стати прикладом і коли-небудь знову повернутися», – написав про смерть молодшого брата Валерій Прозапас.