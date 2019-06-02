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02 Червень 2019, Київ 20:36
Війна

Раптово помер Ігор Прозапас – один із героїв фільму Радіо Свобода «СІЧ»  

Ігор Прозапас, майданівець, доброволець, начальник артилерії полку «Азов»

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Раптово, у розквіті сил, помер учасник бойових дій, колишній начальник артилерії полку «Азов» із позивним «Кіхот» – Ігор Прозапас, якого Радіо Свобода зняло у документальному фільмі «СІЧ»

Ігор Прозапас, Кадр із документального фільму «СІЧ»
Ігор Прозапас, Кадр із документального фільму «СІЧ»

Ігор ​ Прозапас – із Запоріжжя, він історик за фахом, завжди займав сильну проукраїнську позицію, був активним учасником Революції Гідності. На фронт пішов добровольцем у 2014 році, як і його старший брат – Валерій Прозапас.

Ігор Прозапас. Донбас, 2014 рік
Ігор Прозапас. Донбас, 2014 рік

Із 2015 року Ігор Прозапас перейшов на службу до полку «Азов». Воював під псевдо «Кіхот».

« Він був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів. Під авторством друга «Кіхота» вийшло декілька наукових статей, зокрема, про систему управління вогнем ISTAR у сучасному воєнному конфлікті. Друг Кіхот завжди залишиться у наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром та вірним побратимом. Його істинна відданість боротьбі та нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь», ­– мовиться в офіційному повідомленні полку «Азов» про смерть свого колишнього побартима..

Ігор Прозапас (зліва) із побратимом на фронті
Ігор Прозапас (зліва) із побратимом на фронті

Обидва брати Прозапаси, разом із іншими запорізькими добровольцями, стали героями документального фільму Радіо Свобода – «СІЧ».

«Ми солдати, ми імунна система країни. Є вірус «русского мира», є дія його, і І на цю дію вірусу країна породила протидію своїх лімфацитів. Але і цей величезний організм сорокап’ятимільйонної країни, який має можливість вижити завдяки своєму імунітету, теж має зробити все, щоб одужати і зміцніти», – сказав у фільмі Ігор Прозапас ( із 8-ї хвилини фільму).

Ігор Прозапас, попри напружену військову службу, не раз брав участь у зустрічах із студентами, де під час обговорень демонстрував свою ерудицію, розуміння політичних та геополітичних процесів, а також упевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою незалежність.

Після понад 4-х роківслужби у зоні бойових дій, Ігор Прозапас звільнився із лав Збройних силу України.

2 червня 2019 року серцевий напад (за попередніми даними) забрав його життя.

«Коли герої перестають бути потрібними, як зараз – вони непомітно йдуть. В історію, в легенди. Щоби стати прикладом і коли-небудь знову повернутися», – написав про смерть молодшого брата Валерій Прозапас.

Ігор Прозапас пофарбував стелу-вказівник міста Щастя. Донбас
Ігор Прозапас пофарбував стелу-вказівник міста Щастя. Донбас

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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