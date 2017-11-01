До річниці ЗУНР телеканал ZIK показує фільм Радіо Свобода «Січ»

Телеканал ZIK приурочив показ документального фільму «Січ», створеного українською редакцією Радіо Свобода, до дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Фільм ілюструє вплив історичного минулого на свідомість та вчинки сучасних людей. На прикладі Запоріжжя, автори стрічки, показують значення історичних чинників навіть там, де за часів СРСР було встановлено тотальне панування комуністичної ідеології.

«Насправді ця ситуація з російською агресією, нашою революцією і теперішньою розбудовою України не почалася в 14-му році. Це ланки одного процесу. Насправді українська нація розпочалася з козацьких земель, ми стоїмо на цьому фундаменті, на цій землі, яка завжди прагнула державності», – каже один із героїв фільму, учасник бойових дій Валерій Прозапас.

Розповідь у фільмі веде оборонець Донецького аеропорту, керівник архіву та наукової бібліотеки Національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Зайцев. Він є один із тих, чия розповідь про оборону ДАПу увійшла в документальну книгу «АД 242».

«В’ячеслав Зайцев, кіборг, етнічний росіянин, історик, учасник бойових дій з березня 2014-го року, пояснює у фільмі, звідки виростає несприйняття Україною ідеології «русского мира». Це фільм про те, чого не врахували кремлівські стратеги...», – каже режисерка стрічки Ірина Штогрін.

Українська редакція Радіо Свобода організувала і провела 15 презентацій документального фільму «Січ» для школярів, студентів і громадськості Херсона, Миколаєва, Маріуполя, Мелітополя і Запоріжжя. Також фільм демонстрували в своїх ефірах телеканали «UA:Перший» і Еспресо.tv

Після показу телеканалами документальний фільм «Січ» буде у вільному доступі в мережі інтернет.