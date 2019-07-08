У ЦВК заявили про скасування Верховним судом повторного жеребкування партій

У Центральній виборчій комісії заявили, що Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.

«Все ж таки є справедливість. Ми виграли Верховний. Виборам 21 липня бути», – написала на сторінці у Facebook секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Водночас на сайті Верховного суду поки немає рішення щодо повторного жеребкування.

Раніше у ЦВК припускали, що поліграфічний комбінат «Україна» може не встигнути надрукувати оновлені бюлетені, якщо доведеться проводити повторне жеребкування серед партій про їхні номери в бюлетені на дострокових парламентських виборах.

ЦВК заявляла, що не погоджується із рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, який 4 липня ухвалив рішення про пережеребкування на вимогу Аграрної партії. Голова комісії Тетяна Сліпачук ввечері 4 липня повідомила, що надруковані вже понад п’ять мільйонів бюлетенів.

26 червня Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені.

30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Партію включили до бюлетеня під номер 22 без проведення жеребкування.

У ЦВК заявили, що зміна номерів партій у бюлетені може призвести до дезорієнтації виборців, оскільки під час здійснення агітації політичні партії використовують номери, визначені під час жеребкування, як елемент ідентифікації у виборчому бюлетені.

Міхеїл Саакашвілі згодом заявив, що виступає проти повторного жеребкування, і що його політична сила не має наміру ініціювати проведення якихось бюрократичних процедур.

3 липня Аграрна партія України заявила, що подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.