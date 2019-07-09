КВУ просить кандидатів оприлюднити декларації про доходи перед дочасними виборами

Комітет виборців України закликає кандидатів у народні депутати оприлюднити декларації про доходи та майновий стан за 2018 рік перед дочасними виборами у Верховну Раду 21 липня.

«Станом на зараз виборці мають доступ лише до декларацій тих кандидатів, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тобто, чинними народними депутатами, міністрами тощо. Однак громадяни не мають доступу до декларацій всіх інших кандидатів у народні депутати», – йдеться в повідомленні на сторінці КВУ.

У комітеті вважають, що така ситуація спричинена недосконалістю виборчого законодавства, яке не передбачає подачу декларацій на позачергових виборах народних депутатів.

«Внаслідок такої ситуації кандидати у народні депутати опинилися в нерівних умовах. Адже частина із них оприлюднили декларації відповідно до свого місця роботи, тоді як інші – декларацій не показали. При цьому серед понад 5 тисяч кандидатів є значна кількість осіб, які не працювали впродовж останніх років в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, а тому декларацій не подавали взагалі. В результаті громадяни позбавлені можливості проаналізувати фінансовий стан всіх без винятку кандидатів», – вказали у КВУ.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.