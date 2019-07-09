Кузьмін позивається проти Парубія через запит щодо проживання в Україні упродовж останніх 5 років

Ексзаступник генерального прокурора Ренат Кузьмін подав позов до суду проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія через запит останнього до силовиків щодо проживання Кузьміна в Україні упродовж останніх п’яти років, повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва

«Надійшов позов Рената Кузьміна до кандидата у народні депутати Андрія Парубія. Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх п’яти років на території України та перетину ним кордону», – йдеться в повідомленні.

За даними суду, наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.

5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.

3 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру та Державну прикордонну службу надати свідчення щодо того, чи проживав в Україні протягом останніх п’яти років Ренат Кузьмін, ексголова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій, зареєстровані кандидатами на виборах президента. Назабаром після цього запиту усі троє були зняті з виборів.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.