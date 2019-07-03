Шарія не було в Україні з 2012 року, Клюєва – з 2014-го – відповідь СБУ для ЦВК

Служба безпеки України надіслала Центральній виборчій комісії документи, в яких пояснює, на яких підставах вважає, що щонайменше протягом останніх п’яти років на території України ексголова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій не перебували.

«Повідомляємо, що громадянин Шарій А.А. виїхав за межі України 24.01.2012 року через пункт пропуску «Зернове» (Сумська обл.) потягом Ковель-Москва та після цього на територію України не в’їжджав…Вважаємо, що А. Шарій, починаючи з 24.01.2012 року на території України не перебував», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Служба безпеки стверджує, що Андрій Клюєв не був в Україні з 2014 року.

«СБ України за дорученням слідчого Головного слідчого управління ГПУ від 28.02.2014 року здійснюється розшук підозрюваного А. Клюєва на території України. Його перебування в нашій державі не встановлено… Адвокатами А. Клюєва місцем його реєстрації вказана РФ, Московська область, селище Шульгіно, вулиця Лісна… Водночас зазначаємо, що у лютому 2017 року А. Клюєв брав участь у російських телепрограмах на телеканалах «ТВЦ» та «Росія 1», що вказує на його безпосереднє перебування на території РФ. Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, вважаємо, що А. Клюєв з 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав», – повідомили в СБУ.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України протягом останніх п’яти років ексзаступника генерального прокурора Рената Кузьміна, ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, зареєстрованих кандидатами на виборах президента. Спікер також закликав Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення про реєстрацію цих осіб.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.