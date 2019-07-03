Верховний суд: ЦВК може скасувати реєстрацію Шарія і Клюєва

Центральна виборча комісія ще може скасувати реєстрацію відеоблогера Анатолія Шарія й екскерівника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатами в народні депутати на дочасних виборах у Верховну Раду 21 липня, заявляють у Верховному суді України.

Як заявив 3 липня голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Михайло Смокович, ЦВК, згідно з законом, може скасувати реєстрацію кандидата в разі виявлення обставин, які позбавляють особу права бути обраною.

Крім того, за словами Смоковича, Верховний суд не зобов’язував ЦВК реєструвати Клюєва і Шарія, а лише зобов’язав продовжити розгляд їхніх документів і запросити більше інформації про їхню відсутність в Україні протягом останніх 5 років.

«Центральна виборча комісія, на мій погляд, могла відмовити в реєстрації», – сказав Смокович.

2 липня ЦВК зареєструвала ексголову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. Клюєв балотуватиметься в 46-му мажоритарному окрузі в Донецькій області. Шарій йтиме на вибори під першим номером у списку «Партії Шарія».

У ЦВК заявили, що зробили так на виконання рішення Верховного суду, який визнав неналежними докази, на підставі яких комісія раніше відмовила Клюєву і Шарію в реєстрації.

Рішення ЦВК викликало критику. 2 липня ввечері на майдані Незалежності в Києві кілька сотень людей зібралися на акцію протесту. МВС пообіцяло затримати Клюєва, якщо він перетне кордон України.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.