Клюєв, Шарій і протест на майдані Незалежності. Хто оголосив реванш?

Андрій Клюєв, ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича, не жив в Україні з 2014 року і перебуває в розшуку як особа, яка ухиляється від слідства. Про це у листі на ім'я голови ЦВК Тетяни Сліпачук написав керівник МВС Арсен Аваков. Тим часом громадські активісти обурені фактом реєстрації Андрія Клюєва як кандидата у депутати Верховної Ради та мають намір продовжувати акцію протесту. Під гаслом «Терпіти більше не можна» на майдані Незалежності у Києві вони вимагали скасування реєстрації кандидатів Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Якщо цю вимогу не виконають, то протестувальними залишають за собою право «від мирного протесту перейти до не мирного», заявляє один із організаторів акції Роман Сініцин. Про підтримку протесту заявив і п’ятий президент України Петро Порошенко.