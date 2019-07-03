СБУ 3 липня повідомить ЦВК щодо перебування в Україні Клюєва, Кузьміна і Шарія

Служба безпеки України 3 липня повідомить Центральній виборчій комісії про результати перевірки щодо перебування протягом останніх п’яти років на території України Андрія Клюєва, Анатолія Шарія і Рената Кузьміна, повідомляє пресслужба СБУ.

За повідомленням спецслужби, виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов зібрав службову нараду з цього приводу за запитом голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«СБУ у межах компетенції розпочала перевірку відповідних обставин. Це суспільно чутливе й надзвичайно важливе питання, тому служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його опрацювання. Ми обов’язково поінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів», – йдеться в повідомленні СБУ.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України протягом останніх п’яти років ексзаступника генерального прокурора Рената Кузьміна, ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, зареєстрованих кандидатами на виборах президента.

Спікер також закликав Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення про реєстрацію цих осіб.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.