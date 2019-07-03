ГПУ: кандидат у народні депутати Кузьмін міг переховуватися від слідства в Криму та Росії

Кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа – За життя», ексзаступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в останні п’ять років не проживав безперервно на території України, як того вимагає законодавство, повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Вона зазначила, що встановити фактичне місцеперебування Кузьміна на території України «не виявилося можливим». Крім того, за даними правоохоронців, він міг переховуватися від органів досудового розслідування не лише на території анексованого Росією Криму, а й у самій Росії. Кузьмін оголошений у розшук.

За словами Сарган, Кузьміна підозрюють в особливо тяжких злочинах, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом.

Речниця додала, що 20 червня ці дані були надіслані заступнику голови Центральної виборчої комісії Євгену Радченку, однак Кузьмін все одно був зареєстрований кандидатом у народні депутати.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора в період з 2010 до 2013 року та заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2013-2014 роках. На дострокових парламентських виборах 2019 року – кандидат у народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» (35 номер у списку).