ЦВК зареєструвала Клюєва та Шарія кандидатами в народні депутати

Центральна виборча комісія України зареєструвала екс-голову Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

Центральна виборча комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати на виконання рішення Верховного суду. Він балотуватиметься в 46 мажоритарному окрузі в Донецькій області.

Шарій також був зареєстрований кандидатом у народні депутати після рішення Верховного суду. Він йтиме на вибори під першим номером у списку «Партії Шарія».

Дострокові парламенські вибори заплановані на 21 липня.

Андрій Клюєв з 2012 по 2014 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони, до того – віце-прем’єр-міністро України в уряді Миколи Азарова. У січні очолив Адміністрацію президента, але вже в лютому, після перемоги Революції гідності, звільнив цю посаду. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014-му його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.

10 квітня Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт Анатолія Шарія. Також суд не знайшов підстав для арешту блогера, відмовився ініціювати його екстрадицію та повернув справу прокуратурі на додаткове розслідування.

За даними слідства, 1 травня 2011 року Шарій застосував вогнепальну зброю проти незнайомця після словесного конфлікту в ресторані McDonalds у Києві. Йому висунули звинувачення в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї. Справа йшла до суду 13 липня 2011 року, але в лютому 2012 року була зупинена в зв'язку з оголошенням в розшук Шарія.

Також у 2012 році суд заочно застосував до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У 2013 році Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям відповідно до Женевської конвенції 1951 року і Директиви Європейського союзу.