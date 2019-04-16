Прокуратура Києва збирається подати апеляцію на рішення суду щодо Шарія

Прокуратура Києва збирається подати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду столиці, який скасував розшук, заочний арешт, відмовився ініціювати екстрадицію та направив на додаткове розслідування кримінальне провадження щодо блогера Анатолія Шарія, повідомила прес-служба прокуратури в коментарі «Детектору медіа».

«Суд, не оцінивши докази в кримінальному провадженні, не дослідивши ці докази, не обґрунтовано повернув (на додаткове розслідування – ред.). Вважаємо, що слідство було проведене в повному обсязі, об’єктивно. Це звичайне кримінальне правопорушення і ніякої політики тут немає», – заявили в прес-службі.

Згідно з матеріалами реєстру судових рішень, 10 квітня Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт Анатолія Шарія. Також суд не знайшов підстав для арешту блогера, відмовився ініціювати його екстрадицію та повернув справу прокуратурі на додаткове розслідування.

За даними слідства, 1 травня 2011 року Шарій застосував вогнепальну зброю проти незнайомця після словесного конфлікту в ресторані McDonalds у Києві. Йому висунули звинувачення в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї. Справа йшла до суду 13 липня 2011 року, але в лютому 2012 року була зупинена в зв'язку з оголошенням в розшук Шарія.

Також у 2012 році суд заочно застосував до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У 2013 році Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям відповідно до Женевської конвенції 1951 року і Директиви Європейського союзу.