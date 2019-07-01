Верховний суд зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо реєстрації Клюєва

Верховний суд України зобов’язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи щодо реєстрації на дочасних виборах у Верховну Раду екс-голові Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, повідомляє портал Судова влада України.

«Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації. Таке рішення ухвалене в результаті перегляду в апеляційному порядку справи за позовом Ліберальної партії України до Центральної виборчої комісії», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні адвокат Клюєва Юрій Сухов заявляв, що Верховний суд дозволив Андрію Клюєву брати участь у дочасних парламентських виборах.

23 червня ЦВК повідомила про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати.

Андрій Клюєв з 2012 по 2014 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони, до того – віце-прем’єр-міністро України в уряді Миколи Азарова. У січні очолив Адміністрацію президента, але вже в лютому, після перемоги Революції гідності, звільнив цю посаду. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014-му його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.