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23 Червень 2019, Київ 19:53
Новини | Політика

ЦВК відмовила в реєстрації ексголові адміністрації Януковича

Андрій Клюєв під час пресконференції в МосквіЮ Росія, квітень 2018 року

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Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України колишньому депутату від Партії регіонів та колишньому голові Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Клюєву. Таке рішення ухвалене на черговому засіданні, яке провела голова Комісії Тетяна Сліпачук, інформує офіційний сайт ЦВК.

«Відмовлено в реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України, в ОВО № 46», – повідомила комісія.

Клюєв балотувався до Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Донецькій області.

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