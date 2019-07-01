Адвокат Клюєва заявляє, що суд дозволив його клієнту балотуватися в народні депутати

Верховний суд дозволив Андрію Клюєву брати участь у дочасних парламентських виборах – про це заявив його адвокат Юрій Сухов.

Таке рішення, за його словами, ухвалив Касаційний адміністративний суд при Верховному суді України.

«Суд не погодився з Центральною виборчою комісією України і скасував, як на мене, сепаратистське і кон’юнктурне його рішення про відмову в реєстрації Клюєва Андрія Петровича, що постійно проживав на території України в місті Донецьку, кандидатом у народні депутати України від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі №46», – написав Сухов.

23 червня ЦВК повідомила про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати.

Андрій Клюєв з 2012 по 2014 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони, до того – віце-прем’єр-міністро України в уряді Миколи Азарова. У січні очолив Адміністрацію президента, але вже в лютому, після перемоги Революції гідності, звільнив цю посаду. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

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Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014-му його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.