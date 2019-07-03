Аваков у листі до ЦВК пояснив, що Клюєв не був в Україні з 2014 року

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у листі до Центральної виборчої комісії пояснив, що ексголова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв не був в Україні з 2014 року і, відповідно, не має права брати участь у виборах народних депутатів.

На свій сторінці у «Фейсбук» він висловив сподівання, що лист «послугує підставою для прийняття ЦВК рішення про зняття з участі у виборах Андрія Клюєва».

У листі йдеться, що за даними МВС, Клюєв залишив Україну у 2014 році разом із колишнім президентом Віктором Януковичем та не проживав на території України впродовж останніх п’яти років. Крім того, за даними системи «Аркан», у цей період Клюєв не перетинав кордон України. В іншому випадку експосадовець був би затриманий правоохоронцями, оскільки він перебуває в розшуку, пояснив Аваков.

Згідно з Конституцією України, народним депутатом може стати громадянин, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

2 липня Центральна виборча комісія України на виконання рішення Верховного суду зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати по 46 мажоритарному округу на Донеччині від Ліберальної партії. Політична сила наполягала, що Клюєв впродовж останніх п’яти років жив у Донецьку, який з весни 2014 року контролюється підтримуваними Росією бойовиками.

Андрій Клюєв з 2012 по 2014 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони, до того – віце-прем’єр-міністро України в уряді Миколи Азарова. У січні очолив Адміністрацію президента, але вже в лютому, після перемоги Революції гідності, звільнив цю посаду. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014-му його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.