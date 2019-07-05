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05 Липень 2019, Київ 23:32
Новини | Політика

ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна на парламентських виборах

Ренат Кузьмін за часів роботи першим заступником генерального прокурора, 2011 рік

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Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексзаступника генерального Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». Таке рішення ЦВК ухвалила одностайно 5 липня.

За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, таке рішення комісія ухвалила, отримавши від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.

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Наразі на сайті ЦВК Ренат Кузьмін досі вказаний як кандидат від партії «Опозиційна платформа – За життя» під номером 35.

3 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру та Державну прикордонну службу надати свідчення щодо того, чи проживав в Україні протягом останніх п’яти років Ренат Кузьмін, ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія, зареєстрованих кандидатами на виборах президента.

Спікер також закликав Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення про реєстрацію цих осіб. Згодом ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія. Цьому передували протести проти їх реєстрації кандидатами в народні депутати в центр Києва.

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Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

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